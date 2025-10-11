Activistas de gran renombre, como Nelson Mandela, Madre Teresa y, tan reciente como el viernes, la líder de la oposición venezolana Marina Corina Machado, han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz por su labor a la sociedad.

Se trata de uno de los premios más codiciados, tal como lo demostró el mismo presidente estadounidense Donald Trump quien abiertamente ha confesado creerse digno del mismo.

Pero, no todos piensan igual. Así fue para el negociador vietnamita Le Duc Tho, quien en 1973 se convirtió en la primera y única persona en rechazar el premio.

¿Qué pasó?

Según reportó BBC News y El Nacional, en el 1973 Duc Tho y el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, lograron que se firmara un armisticio para poner fin a la guerra civil en Vietnam, que ese extendió por 15 años e incluyó cuatro años de negociaciones.

Pero, cuando Kissinger y Tho hubieran recibido el premio en octubre de 1973, el conflicto aún no se había detenido. Por esa razón, Tho rechazó recibir el reconcimiento.

“La paz no se ha establecido realmente en Vietnam del Sur. Bajo estas circunstancias, me es imposible aceptar el premio Nobel de la Paz de 1973, con el cual me ha condecorado el comité”, dijo el vietnamita, de acuerdo a lo que reportaron los medios.