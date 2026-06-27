DUBAI, Emiratos Árabes Unidos. El ejército estadounidense anunció el sábado haber atacado múltiples objetivos en Irán por orden del presidente Donald Trump, continuando así una serie de ataques que han sacudido el frágil alto el fuego.

El Comando Central de Estados Unidos, en una publicación en redes sociales, informó que aeronaves militares estadounidenses atacaron la infraestructura de vigilancia, los sistemas de comunicación, las bases de defensa aérea, los depósitos de drones y las instalaciones de lanzamiento de minas del ejército iraní, tras un ataque a un buque mercante la madrugada del sábado.

Este incidente se produce tras un intercambio similar de ataques ocurrido días antes, cuando un dron iraní atacó un buque mercante frente a las costas de Omán el jueves y el ejército estadounidense respondió con ataques al día siguiente.

PUBLICIDAD

El Comando Central de Estados Unidos indicó que las fuerzas iraníes atacaron el petrolero Kiku con un dron unidireccional. El petrolero, cargado con más de dos millones de barriles de crudo, navegaba por el estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense declaró que Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas atacaron al Kiku.

La televisión estatal iraní informó de explosiones en una zona al norte del estrecho de Ormuz. Ass