El ejército estadounidense ha llevado a cabo este domingo otro ataque contra una embarcación acusada de tráfico de drogas en el Caribe, en el que murieron dos personas en el acto y hubo seis supervivientes, en el marco de una campaña en curso contra presuntos traficantes en América Latina.

El último ataque —que ya suma más de 60— eleva a más de 210 el número de personas que han perdido la vida en choques con embarcaciones del ejército estadounidense desde que la Administración Trump comenzara a actuar contra quienes denomina «narcoterroristas» a principios de septiembre.

No está claro si los supervivientes de este ataque fueron rescatados. Tanto en este caso como en el del ataque del 16 de junio, en el que hubo dos supervivientes, el Mando Central de EE. UU. afirmó que había informado a la Guardia Costera de EE. UU. En un comunicado, la Guardia Costera indicó que había suspendido la búsqueda de supervivientes del ataque del 16 de junio al día siguiente, al no haber «indicios de supervivientes ni de restos», pero no hizo comentarios sobre el ataque actual.

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Al igual que en la mayoría de las declaraciones de las Fuerzas Armadas sobre los ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Mando Sur de EE. UU. afirmó que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Las Fuerzas Armadas no aportaron pruebas de que la embarcación transportara drogas.

Un vídeo en blanco y negro publicado en X mostraba una embarcación que avanzaba a toda velocidad por el agua antes de ser alcanzada por un proyectil visible y, a continuación, estallar en llamas.

El presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos se encuentra en «conflicto armado» con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Sin embargo, su Gobierno ha aportado pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber eliminado a «narcoterroristas».

Los detractores de los ataques han cuestionado tanto su legalidad general como su eficacia. Parte del argumento se ha basado en que el fentanilo, responsable de numerosas sobredosis mortales en Estados Unidos, suele introducirse por vía terrestre desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China y la India.

El jueves, varios legisladores estadounidenses exigieron al Pentágono que hiciera público el «vídeo sin editar» del primer ataque llevado a cabo por el ejército, tras conocerse que Estados Unidos había decidido lanzar un ataque posterior contra los supervivientes de su ataque inicial.

Dos hombres que se encontraban a bordo de la embarcación sobrevivieron inicialmente al ataque, en el que murieron otras nueve personas, y se aferraban a los restos del naufragio cuando la embarcación fue alcanzada de nuevo, lo que les causó la muerte. La Casa Blanca confirmó el segundo ataque e insistió en que se llevó a cabo «en legítima defensa» para garantizar la destrucción de la embarcación y de conformidad con las leyes de los conflictos armados.

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Sin embargo, algunos expertos jurídicos afirmaron que un segundo ataque que hubiera causado la muerte de los supervivientes habría sido ilegal en cualquier circunstancia, independientemente de que se tratara o no de un conflicto armado.

El organismo de control del Pentágono afirmó en mayo que tenía previsto investigar si las Fuerzas Armadas de EE. UU. habían seguido el marco establecido para la selección de objetivos al llevar a cabo los ataques. Sin embargo, la evaluación se centra específicamente en lo que se conoce como el «ciclo conjunto de selección de objetivos», compuesto por seis fases, y no en la legalidad de los ataques, según ha indicado la oficina del inspector general.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.