Washington. El Departamento de Investigaciones de seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos capturó en Guanajuato a Roberto “Beto” Bazan-Salinas, asociado con el Cártel del Golfo y buscado por su papel en el contrabando de cargamentos de distintas drogas.

La captura de Bazán-Salinas fue anunciada por el HSI y la Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este viernes luego de ejecutar un operativo conjunto con la Fiscalía General de México y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Salamanca, Guanajuato, según un comunicado oficial.

El capturado tenía una orden de captura internacional desde el 21 de enero cuando ICE emitió la alerta con su fotografía.

PUBLICIDAD

El detenido es acusado de traficar varios cargamentos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia Estados Unidos.

La detención de Bazán-Salinas se suma a otras operaciones recientes de alto perfil contra narcotraficantes buscados por EE. UU. en territorio mexicano, como el abatimiento en febrero de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar.

La muerte de “El Mencho” marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado, aunque generó episodios de violencia en diversas regiones del país.

Además, México ha intensificado la cooperación bilateral con Washington mediante la extradición de presuntos miembros de cárteles, incluyendo 37 criminales enviados a Estados Unidos entre 2025 y 2026 para enfrentar cargos federales en operaciones conjuntas contra el narcotráfico.