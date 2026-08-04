Washington. La administración Trump informó al Congreso que tiene la intención de cerrar cinco embajadas, consulados y otras misiones diplomáticas de Estados Unidos en África, Asia y el hemisferio occidental, incluso mientras avanza con planes para reabrir puestos en Libia y Siria y ha reabierto la embajada en Venezuela, después de un prolongado cierre.

En avisos separados enviados a los legisladores a última hora de la semana pasada, el Departamento de Estado indicó que cerrará la embajada de Estados Unidos en la isla caribeña de Granada; los consulados en Nagoya, Japón, y Medan, Indonesia; el Puesto de Presencia Estadounidense en Winnipeg, Canadá; y una oficina de la embajada en Douala, Camerún.

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Se espera que los cierres ahorren al gobierno aproximadamente $4.4 millones al año, según los avisos obtenidos por The Associated Press. Las misiones que se cerrarán emplean a muy pocas personas en comparación con otras.

La embajada en St. George’s, Granada, y el consulado en Nagoya tienen cada uno un solo empleado estadounidense y cinco empleados locales. El consulado en Medan cuenta con cuatro empleados de Estados Unidos contratados directamente y 47 empleados locales. El puesto en Winnipeg tiene solo dos empleados locales, y la oficina de la embajada en Douala tiene solo 14 empleados locales.

El Departamento de Estado anunció planes a principios de este año para cerrar de forma permanente el consulado de Estados Unidos en Peshawar, Pakistán, que era la misión diplomática más cercana a Afganistán desde que las tropas estadounidenses se retiraron en 2021.

Estas medidas se producen mientras el departamento avanza para agilizar sus operaciones dentro y fuera del país, al tiempo que invierte millones de dólares en reabrir las embajadas en Caracas; Damasco, Siria; y Trípoli, Libia; con el fin de restablecer la presencia diplomática formal de Estados Unidos tras el derrocamiento de autócratas que gobernaron durante largo tiempo en esos países.