NACIONES UNIDAS. Estados Unidos notificó a la Organización de Naciones Unidas que congelará los fondos destinados a una misión respaldada por la ONU en Haití, que está a cargo de combatir a las pandillas que intentan tomar el control total de la capital de la nación caribeña, informó el martes la organización.

Estados Unidos ha sido el mayor contribuyente a la misión encabezada por la policía de Kenia, que se lanzó el año pasado y está lidiando con la falta de financiación y personal. La interrupción tendrá un “impacto inmediato” en la misión, señaló Stephane Dujarric, portavoz de la ONU.

Estados Unidos se había comprometido a destinar 15 millones de dólares al fondo fiduciario que financia la fuerza multinacional, dijo. Luego de que ya se gastaron 1.7 millones de dólares de eso, “ahora se han congelado 13.3 millones de dólares”, comentó Dujarric.

La medida se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone una congelación generalizada sobre la asistencia extranjera, lo que ha llevado al despido de miles de empleados y contratistas de agencias de ayuda estadounidenses y al cierre de programas en todo el mundo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha ofrecido una exención para programas que salvan vidas, pero la confusión sobre qué está exento de las órdenes de suspensión —y el temor a perder la ayuda estadounidense de manera permanente— sigue congelando la ayuda y el trabajo de desarrollo a nivel global.

La interrupción en la financiación pareció tomar por sorpresa a los funcionarios que lideran la misión keniana. Cuando se le pidieron comentarios al respecto, el portavoz de la misión, Jack Mbaka, declinó dar cualquier reacción inmediata.

La misión trabaja junto a la Policía Nacional de Haití, que sufre graves carencias de fondos y personal suficientes y que ha recibido millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos en los últimos años para ayudar a combatir a las pandillas. Actualmente, apenas hay alrededor de 4,000 agentes de policía haitianos en servicio a la vez en un país de más de 11 millones de habitantes.

El anuncio se hizo apenas horas después de que un contingente militar de 70 soldados de El Salvador llegó a Haití, uniéndose a más de 600 agentes de policía kenianos que ya se encontraban en el terreno y que están respaldados por policías y soldados de otros países, incluidos de Jamaica y Guatemala.

No está claro qué impacto podría tener la interrupción de los fondos estadounidenses para la misión en los esfuerzos para transformarla en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

“La misión de seguridad internacional en Haití ya enfrentaba obstáculos muy grandes; ya estaba muy corta de personal. Con este retiro de ayuda, su trabajo allí será aún más difícil”, señaló Michael Deibert, autor de los textos sobre la nación caribeña “Notes From the Last Testament: The Struggle for Haiti” y “Haiti Will Not Perish: A Recent History”.

La suspensión de fondos se produce en medio de un ataque implacable por parte de cientos de pandilleros en un vecindario de lujo de la capital Puerto Príncipe que comenzó hace más de una semana y ha dejado por lo menos 40 muertos.

Las pandillas ya controlan el 85% de la capital, y el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió recientemente que podrían tomar completamente Puerto Príncipe si no se proporcionaba un apoyo adicional a la fuerza multinacional.

El año pasado se reportaron más de 5,600 asesinatos en todo Haití y más de 2,200 personas resultaron heridas. La violencia a manos de las pandillas ha dejado a más de un millón de personas sin hogar en los últimos años, según la ONU.

“La situación en Haití es de una gravedad inédita”, dijo Diego Da Rin, analista del Grupo de Crisis Internacional.

Dujarric señaló que un reciente informe de derechos humanos de la ONU sobre Haití reiteró preocupaciones sobre la continua violación y explotación sexual de mujeres y niñas por parte de pandilleros, y el reclutamiento de niños en las pandillas.