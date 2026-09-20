WASHINGTON — El ejército estadounidense atacó el sábado una embarcación sospechosa de ser utilizada para el contrabando de drogas en el mar Caribe, lo que provocó la muerte de cuatro personas, mientras la Administración de Trump continúa su campaña, que ya dura varios meses, contra los presuntos traficantes en América Latina.

El último ataque eleva a al menos 231 el número de personas que han perdido la vida en ataques con embarcaciones llevados a cabo por el ejército estadounidense en 69 operaciones desde que la Administración Trump comenzara a actuar contra quienes denomina «narcoterroristas» hace casi un año. Al igual que en la mayoría de los comunicados del ejército sobre los ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Mando Sur de EE. UU. afirmó que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

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Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un vídeo publicado en X mostraba una imagen de lo que parecía ser una embarcación en movimiento, seguida de un destello.

La Administración Trump está negociando acuerdos con países aliados para ampliar su ofensiva a varios países de América Latina. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró durante una visita a Panamá el mes pasado que Colombia, Guatemala y Honduras habían acordado permitir que Estados Unidos llevara a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio. Guatemala negó haber llegado a tal acuerdo. Ecuador puso en marcha misiones similares con Estados Unidos en marzo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.