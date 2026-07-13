Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Tanto Estados Unidos como Irán afirmaron el lunes que controlaban el estrecho de Ormuz tras un fin de semana de ataques que se extendieron por Oriente Medio, lo que amenazaba aún más cualquier esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra.

El último intercambio fue desencadenado por el ataque de Irán el domingo contra un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz, una vía navegable crítica para el petróleo y el gas internacionales sobre la que Irán ha ejercido control desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Irán dice que tiene derecho a gestionar el tráfico a través del estrecho y potencialmente cobrar tarifas de acuerdo con un acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado. Estados Unidos lo niega, citando el derecho internacional sobre la libertad de navegación, y ha intentado establecer una ruta alternativa fuera del control iraní.

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Irán y Estados Unidos están cerca del punto medio del periodo de 60 días en el que se suponía debían negociar un fin permanente de la guerra y un acuerdo sobre el disputado programa nuclear de Irán. En cambio, una serie de ataques sobre el estrecho ha aumentado los temores de un retorno a las hostilidades a gran escala y una mayor interrupción de la economía mundial.

“Un retorno a las hostilidades a gran escala tendrá consecuencias catastróficas”, advirtió en un comunicado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Los precios del petróleo subieron casi un 5% el lunes antes de retroceder. El crudo de referencia de Estados Unidos, que había subido a casi 120 dólares por barril en el punto más alto de la guerra, se cotizaba en torno a 72.92 dólares. Los mercados cotizaban mixtos.

Estados Unidos dice que atacó decenas de objetivos en Irán

El Comando Central del ejército de Estados Unidos señaló que sus fuerzas atacaron decenas de emplazamientos en los bombardeos del lunes, incluidos sistemas de defensa aérea, sitios de radar, equipos de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones.

“El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial”, afirmó el Comando Central. “Irán no lo controla”.

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, también pidió que el estrecho esté abierto como lo estaba antes de la guerra. “La libertad de navegación tiene que ser respetada”, dijo.

La Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar de Irán y centro de poder clave en la teocracia del país que controla su arsenal de misiles balísticos, rechazó tajantemente la declaración de Estados Unidos.

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“El estrecho de Ormuz es nuestro territorio, y no permitiremos que un ejército canalla y asesino de niños del otro lado del mundo continúe su interferencia ilegal en él”, sostuvo la Guardia Revolucionaria iraní.

Estados árabes aliados de Estados Unidos reportan otra ola de ataques

Las sirenas de alerta por misiles sonaron tres veces el lunes en Baréin, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, y Kuwait dijo que estaba interceptando fuego hostil. De momento no había reportes de daños en ninguno de los dos países.

En Jordania, el ejército del reino dijo que derribó cuatro misiles iraníes en un incidente que “resultó en cero bajas o daños materiales”. Jordania también alberga fuerzas militares y aeronaves de Estados Unidos.

En Irán, las autoridades reportaron ataques en las provincias de Hormozgán , Juzestán y Markazí y al menos dos personas murieron, según la agencia estatal de noticias IRNA. Medios iraníes semioficiales también reportaron ataques en la provincia oriental de Sistán y Baluchistán, en la costa del golfo de Omán.

Los ataques continuaron horas después de que Estados Unidos terminara sus bombardeos, lo que volvió a plantear la posibilidad de que los estados árabes del golfo Pérsico estuvieran tomando represalias contra Irán. También hubo ataques no reivindicados contra Irán el jueves.

Mientras tanto, el lunes una base perteneciente al brazo armado de un grupo opositor kurdo iraní con sede en la región semiautónoma del Kurdistán septentrional de Irak fue atacada con drones. Rebaz Sharifi, un comandante local, dijo que los ataques golpearon una base, sin dar detalles sobre bajas o daños.

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Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad. Irán apoya a varias milicias poderosas en Irak.

Los combates se centran en el estatus del estrecho

El ejército de Estados Unidos indicó a primera hora del domingo que atacó cerca de 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros emplazamientos, un conjunto de ataques mucho más intenso que en dos rondas previas de bombardeos en la última semana.

“Los bombardeamos hasta el cansancio anoche”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al programa “Meet the Press”, de la cadena NBC.

Irán tomó represalias atacando naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, e insistió en que sólo ellos deben controlar el estrecho y potencialmente cobrar a los buques por transitar por él.

Los ataques del domingo se extendieron a Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania e incluso Omán, que comparte el estrecho con Irán. Omán, que desde hace tiempo ha sido un interlocutor entre Teherán y Occidente, convocó a un diplomático iraní para criticar el ataque.

Irán describió el estrecho como cerrado, pero el ejército de Estados Unidos y Trump afirmaron que el estrecho permanece abierto.

Sin embargo, el control asfixiante de Irán sobre el estrecho ha disminuido a medida que el ejército de Estados Unidos brindó apoyo a los buques que se desplazaban por una ruta meridional pegada a la costa de Omán. Esa nueva ruta ha enfurecido a Irán, que lanzó ataques repetidos contra barcos que la utilizaban.

El tráfico a través de la ruta de Omán cayó durante el fin de semana “a niveles mínimos, lo que indica que los operadores siguen priorizando la seguridad percibida sobre opciones de tránsito más directas”, dijo el sitio web de seguimiento de buques MarineTraffic.com.

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El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, culpó a Washington del caos que se apodera de Oriente Medio.

“Considerando las catorce cláusulas del memorando de entendimiento, los estadounidenses han, en este breve periodo, de una forma u otra, masacrado sus diversos componentes”, dijo Baghaei a periodistas el lunes.

Baghaei también dijo que Irán no aceptaría visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica a sitios nucleares iraníes bombardeados en 2025 por Estados Unidos, donde se cree que aún se encuentra la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán.

Los mediadores aún intentan negociar un acuerdo

Trump sugirió la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra estaba “terminado”. Pero los mediadores, incluidos Pakistán, Qatar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir esas conversaciones delicadas, dijo que los esfuerzos para apuntalar el alto el fuego continuaban el domingo. Pakistán informó que su ministro de Relaciones Exteriores habló por teléfono con el principal diplomático de Irán e instó a una “desescalada” por ambas partes.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra. El sábado prometió vengar la muerte de su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en los bombardeos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra.