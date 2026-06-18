El vicepresidente JD Vance afirmó el jueves que la Marina de Estados Unidos ha permitido el paso de más de una docena de barcos hacia puertos iraníes, levantando un bloqueo como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Vance hizo el anuncio el jueves en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde señaló que ahora está fluyendo más petróleo a través del estrecho de Ormuz. El vicepresidente republicano indicó que más de 12.5 millones de barriles pasaron por el canal de navegación la noche del miércoles.

“Así que también estamos cumpliendo nuestra parte en la primera etapa del acuerdo en el plano militar”, declaró Vance, citándolo como un beneficio inmediato del acuerdo mientras restó importancia a las críticas de que el acuerdo se inclina a favor de Irán.

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Y en una reprimenda extraordinaria, advirtió a los críticos estadounidenses en Israel contra “atacar al único aliado poderoso” que le queda. Arremetió contra miembros del gobierno israelí, advirtiéndoles que “Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatizan con la nación de Israel en este momento”.

Vance anunció que planea viajar a Suiza para conversaciones sobre el acuerdo con Irán, pero no sabe cuándo ocurrirá. Se esperaba que encabezara las conversaciones sobre la implementación del acuerdo con Irán destinadas a diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido y reiniciar el tráfico de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El martes, dos petroleros salieron de Irán y cruzaron el bloqueo militar de Estados Unidos sin ser detenidos. Un sitio web de seguimiento del transporte marítimo mercante dijo que los barcos transportaban un total combinado de 3.8 millones de barriles de crudo iraní.

Mientras tanto, medios estatales iraníes reportaron que el transporte marítimo se ha “normalizado” en los puertos del sur de Irán, pero añadieron que el estrecho de Ormuz sigue supervisado y bajo el control del ejército iraní y que transitar por la vital vía fluvial aún requiere coordinación.

Según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, las principales compañías navieras han comenzado a mover buques a través del estrecho de Ormuz desde que se firmó el acuerdo, aunque no dieron datos sobre cuántos barcos han pasado por el estrecho hasta el jueves.

En una sesión informativa con los medios, Richard Meade, editor en jefe de Lloyd’s List, indicó que por primera vez en 110 días, barcos propiedad de grandes compañías están transitando el estrecho después de haber quedado efectivamente varados allí desde febrero.

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Según Lloyd’s List, petroleros controlados por compañías como Grimaldi Group, Cosco, Knutsen y NYK han pasado por el estrecho. Y dos petroleros sancionados, con bandera iraní y propiedad de la National Iranian Tanker Company, han entrado en el estrecho.

Phillip Belcher, director marítimo de Intertanko, un grupo comercial de propietarios independientes de petroleros a nivel mundial, señaló que la ruta central principal del estrecho de Ormuz sigue cerrada y tiene un estimado de 80 minas que deben ser despejadas.

Pero los barcos han estado pasando por la ruta norte más pequeña, que atraviesa aguas iraníes, y la ruta sur, que atraviesa aguas omaníes.

El acuerdo exige un fin permanente de las hostilidades e inicia un plazo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo final sobre el futuro del programa nuclear de Irán, aunque Trump dejó la puerta abierta para reanudar los ataques. Parece ofrecer a Irán varios beneficios por adelantado sin exigir mucho a cambio.

Establece que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, que se cree que están enterradas bajo escombros, deben como mínimo ser diluidas bajo supervisión internacional. También establece que Irán no deberá adquirir ni desarrollar armas nucleares, un compromiso que Irán ya ha asumido desde hace años. Pero más allá de afirmar que Estados Unidos e Irán negociarán sobre el programa nuclear, aún deben concretarse otros compromisos.

Gran parte del acuerdo restablecería el statu quo anterior a la guerra, incluyendo poner fin a las hostilidades, reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz, el paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo cuyo cierre creó una crisis energética histórica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.