Fuerzas estadounidenses incautaron otro petrolero sancionado en el mar Caribe que, según la administración de Trump, tiene vínculos con Venezuela, como parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem escribió el jueves en las redes sociales: “El buque tanque Veronica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de embarcaciones sancionadas en el Caribe”.

El Veronica es el sexto petrolero que ha sido incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte del esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela, y el tercero desde el operativo en que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro hace casi dos semanas.