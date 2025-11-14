En medio de la tensión creciente entre Venezuela y Estados Unidos por cuenta de los bombardeos y el despliegue militar de la fuerza estadounidense en aguas internacionales, llega un anuncio en el contexto internacional que se suma a las acciones que generan fricciones entre ambos países.

Tropas adscritas al Comando Sur de los Estados Unidos llegarán a la isla de Trinidad y Tobago para llevar a cabo “ejercicios de entrenamiento conjunto” con la Fuerza de Defensa de este país caribeño. Así lo comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores y CARICOM de Trinidad.

En contexto, la isla se encuentra a solo 11 kilómetros de la costa venezolana. Por su parte, el Golfo de Paria (entre Trinidad y la península de Venezuela) en su punto más estrecho tiene unos 13 km.

¿Cuál es la razón de estas actividades?

Dichos ejercicios, que entran como parte de “la larga historia de colaboración entre la TTDF y el Ejército de los Estados Unidos”, tomarán lugar del 16 al21 de noviembre del presente año.

“Trinidad y Tobago continúa viéndose afectada por la plaga de delitos relacionados con armas de fuego y la violencia de pandillas”, señaló el Ministerio en el comunicado. Por esa razón, el gobierno afirma que los ejercicios militares intensificados conforman una estrategia coordinada desde el Estado.