Estados Unidos dijo el domingo que había rescatado a un militar que estaba desaparecido tras las líneas enemigas desde que Irán derribó un avión de combate, mientras el presidente Donald Trump intensificaba la presión sobre Teherán con una nueva fecha límite inminente para que reabra el estrecho de Ormuz.

Irán no parecía retroceder, y atacó objetivos económicos y de infraestructura en países árabes vecinos del Golfo.

La extracción del aviador siguió a una operación de búsqueda y rescate de Estados Unidos tras el choque del avión F-15E Strike Eagle el viernes, mientras Irán también prometía una recompensa para cualquiera que entregara al “piloto enemigo”.

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Trump dijo que estaba herido pero en condición estable.

“Este valiente guerrero estaba detrás de las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con cada hora”, escribió Trump en redes sociales.

Otro tripulante de la aeronave había sido rescatado antes.

El avión de combate fue la primera aeronave de Estados Unidos que se estrelló en territorio iraní desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra al atacar a Irán el 28 de febrero. Desde entonces, la guerra ha matado a miles de personas, sacudido los mercados globales, cortado rutas marítimas clave y disparado los precios del combustible. Ambas partes han amenazado y atacado objetivos civiles, lo que ha provocado advertencias sobre posibles crímenes de guerra.

Trump dijo la semana pasada que Estados Unidos había “diezmado” a Irán y que terminaría la guerra “muy rápido”. Dos días después, Irán derribó dos aviones militares de Estados Unidos, lo que mostró los peligros persistentes de la campaña de bombardeos y la capacidad de un ejército iraní debilitado para seguir contraatacando.

Mientras Irán continúa restringiendo el tráfico por el estrecho de Ormuz, Trump amenazó en una publicación en redes sociales durante el fin de semana con desatar “todo el infierno” si no se abre para el lunes. Ha emitido amenazas similares antes y las ha extendido cuando mediadores han afirmado avances hacia el fin de la guerra en términos aceptables.

El otro avión que cayó fue una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos. No se conocía de inmediato ni el estado de la tripulación ni exactamente dónde se estrelló.

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La televisora estatal iraní emitió el domingo un video que mostraba lo que afirmó eran partes de aeronaves estadounidenses derribadas por fuerzas iraníes, junto con una foto de una espesa columna de humo negro elevándose en el aire. La televisora dijo que Irán había derribado un avión de transporte estadounidense y dos helicópteros que formaban parte de la operación de rescate.

Sin embargo, un funcionario regional de inteligencia informado sobre la misión dijo a The Associated Press que el ejército de Estados Unidos hizo estallar dos aviones de transporte debido a una falla técnica, lo que lo obligó a traer aeronaves adicionales para completar el rescate.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar la misión encubierta.

Drones golpean infraestructura energética del Golfo

En Kuwait, un ataque con drones iraníes causó daños significativos a dos plantas eléctricas y dejó fuera de servicio una desalinizadora de agua, según el Ministerio de Electricidad. No se reportaron heridos por el ataque, dijo el ministerio.

En Baréin, la compañía nacional de petróleo dijo que un ataque con drones provocó un incendio en una de sus instalaciones de almacenamiento, que fue extinguido. Señaló que aún se evaluaban los daños y que no se habían reportado heridos.

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades respondieron a múltiples incendios en la planta petroquímica de Borouge que dijeron que se debían a escombros interceptados. La producción en la planta en Ruwais, cerca de la frontera occidental de Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudí, se detuvo .

El ataque se produjo un día después de que Israel atacara una planta petroquímica en Irán que, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, generaba ingresos que se habían utilizado para financiar la guerra.

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Trump renueva su amenaza

Trump renovó sus amenazas para que Irán reabra el estrecho de Ormuz para el lunes o enfrente consecuencias devastadoras, al escribir el sábado en una publicación en redes sociales: “Recuerden cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se está acabando — 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos”.

La vía marítima es un cuello de botella crucial para los envíos globales de energía, especialmente el petróleo y el gas que se mueven desde el golfo Pérsico hacia Europa y Asia. Las interrupciones allí han inyectado volatilidad en el mercado y han empujado a los países importadores de petróleo y gas a buscar fuentes alternativas.

En respuesta a la amenaza de Trump, el general Ali Abdollahi Aliabadi, del mando militar conjunto de Irán, dijo a última hora del sábado que si se ataca la infraestructura iraní, “se les abrirán las puertas del infierno”, informó la prensa estatal. A su vez, el general amenazó toda la infraestructura utilizada por el ejército de Estados Unidos en la región.

Pero el portavoz del Ministerio paquistaní de Exteriores, Tahir Andrabi, dijo a la AP que los esfuerzos de su gobierno para mediar un alto el fuego “van por muy buen camino”, después de que Islamabad afirmara la semana pasada que pronto albergaría conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto trabajaban para llevar a Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones, según dos funcionarios regionales.

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El compromiso propuesto incluye un cese de hostilidades para permitir un arreglo diplomático, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos y un diplomático del Golfo informado sobre el asunto. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir esfuerzos diplomáticos a puerta cerrada.

Irán amenaza con cortar el tráfico en otro estrecho clave

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, lanzó a última hora del viernes una amenaza velada de interrumpir el tráfico a través de una segunda vía marítima estratégica en la región, Bab el-Mandeb.

El estrecho, de 32 kilómetros (20 millas) de ancho, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Por él pasa más de una décima parte del petróleo mundial transportado por mar y una cuarta parte de los buques portacontenedores.

“¿Qué países y empresas representan los mayores volúmenes de tránsito a través del estrecho?”, escribió Qalibaf.

Más de 1,900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra.

En los estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada, han muerto más de dos docenas de personas, mientras que en Israel se ha informado de 19 fallecidos y han muerto 13 miembros del servicio de Estados Unidos. En Líbano, han muerto más de 1.400 personas y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto diez soldados israelíes.