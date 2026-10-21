Estados Unidos anunció este miércoles la retirada de sus empleados gubernamentales no esenciales y sus familiares de Arabia Saudí, debido a los ataques hutíes contra el país árabe y al riesgo de una escalada, informó un portavoz del Departamento de Estado.

“Los hutíes, apoyados por Irán, han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudí, incluyendo ataques a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas, lo que ha provocado víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes”, indicó la fuente.

El Departamento advirtió que “existe el riesgo de que estas hostilidades se intensifiquen rápidamente, incluso más allá de la zona inmediata”.

“La seguridad y el bienestar del personal del Departamento y de sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad; por ello, continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y brindarles apoyo durante su regreso a los Estados Unidos”, añadió la cartera -en un comunicado-.

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Al menos dos personas murieron este miércoles y otras dos resultaron heridas por los restos de un dron interceptado que fue lanzado contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Riad no atribuyó la acción a ningún grupo y, hasta el momento, los rebeldes hutíes del Yemen no han reivindicado el ataque.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 dijo horas antes que sus defensas aéreas habían interceptado drones tanto en el este como en el sur del país, aunque no ofreció detalles.

Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí desde comienzos de octubre y han apuntado contra diferentes instalaciones energéticas y civiles del país árabe, como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas desde principios de mes.