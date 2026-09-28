HONG KONG (AP) — Estados Unidos y China publicaron el lunes unas listas recíprocas de productos, por un valor aproximado de 30,000 millones de dólares cada una, a los que se aplicarán recortes arancelarios, en un acuerdo que se espera que impulse el comercio bilateral.

Los detalles se dieron a conocer días después de que el presidente chino, Xi Jinping, se reuniera con el presidente Donald Trump en Washington, en su primera visita de Estado a EE. UU. desde 2015.

Estados Unidos ya había reducido los aranceles impuestos a China, después de que los aranceles de Trump llegaran a alcanzar un máximo del 145 % en un momento dado del año pasado, a medida que se iban aliviando las tensiones entre ambos países.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Comercio de China ha declarado en un comunicado que el acuerdo contribuirá a reforzar la cooperación comercial.

La mayoría de los aranceles específicos por país han desaparecido prácticamente

Las listas incluían 1,619 artículos de productos estadounidenses que entran en China, que abarcan desde productos agrícolas y de higiene personal hasta madera y material sanitario. También se incluirá el carbón procedente de Estados Unidos.

En cuanto a los productos chinos exportados a EE. UU., se incluyeron 77 categorías, entre las que se encontraban los fuegos artificiales, la vajilla, los adornos navideños de cristal y madera y los balones de fútbol.

Los tipos arancelarios de más del 90 % de los productos se regirían por los niveles de «nación más favorecida», según ha indicado el Ministerio de Comercio chino, lo que significa que, en la práctica, se eliminarán los aranceles específicos para cada país.

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, afirmó en un comunicado aparte que las listas de productos se centraban en «productos no sensibles de ambas partes que podrían beneficiarse de un trato arancelario más favorable». El acuerdo podría contribuir a garantizar el acceso al mercado para los agricultores, fabricantes, empresas y trabajadores estadounidenses, al tiempo que beneficiaría a los consumidores estadounidenses con importaciones procedentes de China, entre las que se incluyen artículos para el hogar y juguetes, señaló Greer.

Ambos países afirmaron que estaban de acuerdo en que la lista podría modificarse posteriormente según fuera necesario, pero que era probable que las modificaciones no se realizaran con una periodicidad superior a la anual.

El Ministerio de Comercio chino ha señalado que ambos países han acordado seguir cooperando en el sector agrícola, mediante la creación de un grupo dependiente de la Junta de Comercio, constituida en mayo, con el fin de optimizar el comercio bilateral.

PUBLICIDAD

El acuerdo no abarcaba sectores de importancia estratégica para ambos países, como los chips, los vehículos eléctricos y las baterías.

Un posible impulso al comercio bilateral entre EE. UU. y China

«Se trata de un resultado positivo para estos productos afectados, en comparación con una reducción arancelaria menor, y podría suponer un impulso más significativo para el comercio bilateral», afirmó Lynn Song, economista jefe para la Gran China del ING Bank.

La reducción de los aranceles podría suponer una ventaja para las marcas de consumo estadounidenses, añadió Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, con sede en Pekín, ya que algunos de los productos incluidos en la lista china de importaciones procedentes de EE. UU. pertenecían a categorías en rápido crecimiento, como el cuidado del cabello, los productos de higiene personal y la leche de fórmula para bebés.

La lista estadounidense de importaciones chinas se centró más en los bienes de consumo, lo que podría contribuir a reducir la inflación en Estados Unidos y, al mismo tiempo, permitir a las empresas chinas exportar una mayor parte de su exceso de capacidad, según Gary Ng, economista sénior del banco francés Natixis.

Sin embargo, algunos expertos señalaron que el impacto económico, estimado en 30,000 millones de dólares en cada sentido, podría ser, en general, limitado.

Las exportaciones de Estados Unidos a China ascendieron a unos 68,000 millones de dólares durante los primeros siete meses de este año, mientras que las exportaciones chinas a EE. EE. UU. se situaron en torno a los 270,000 millones de dólares durante los primeros ocho meses, según Prashant Bhayani, director de inversiones para Asia de BNP Paribas Wealth Management.

PUBLICIDAD

Un acuerdo de 30,000 millones de dólares en cada sentido será «más significativo» para las exportaciones estadounidenses a China en términos porcentuales, afirmó.

Se prevé que el superávit comercial de China se mantenga en niveles elevados

Aunque el acuerdo no incluía productos estratégicos sensibles, los analistas consideran probable que el comercio entre Estados Unidos y China siga reponiéndose durante el resto del año, después de que los elevados aranceles estadounidenses sobre los productos chinos del año pasado afectaran al comercio bilateral.

La semana pasada, Estados Unidos y China también acordaron una prórroga de dos meses de la tregua comercial general, que debía expirar el 10 de noviembre, hasta enero.

Es probable que el superávit comercial de China, que el año pasado alcanzó la cifra récord de 1.2 billones de dólares, se mantenga en niveles elevados. En agosto, se situaba en unos 800,000 millones de dólares, lo que sitúa el superávit de este año «en camino de superar el récord de 2025», según Ecaterina Bigos, estratega sénior de mercados de BNP Paribas Asset Management.

Estados Unidos también está investigando a China, junto con otros 16 socios comerciales, en el marco de su investigación en virtud del artículo 301 sobre el exceso de capacidad industrial, y podría imponer aranceles adicionales a China cuando concluya la investigación.

Sin embargo, dado que están previstas más reuniones entre Trump y Xi —entre ellas, la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen en noviembre, y la cumbre del Grupo de los 20 (G-20), que tendrá lugar en Florida en diciembre—, Song, de ING, afirmó que no esperaba que se produjera un recrudecimiento significativo de las tensiones comerciales antes de que termine el año.

PUBLICIDAD

Los exportadores acogen con satisfacción el acuerdo arancelario

Algunos exportadores chinos acogieron con satisfacción los anuncios sobre el acuerdo arancelario.

«Es una noticia positiva», afirmó Richard Chan, de Golden Arts Gifts & Decor, una empresa que fabrica adornos navideños en el sur de China y los exporta a países como Estados Unidos. «La economía, tanto en Estados Unidos como en China, no está precisamente bien, y ambas partes deberían ayudarse más mutuamente».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.