Lolita Cámara, hermana de Víctor Cámara, se volvió viral este viernes tras aparecer en un video en redes sociales enviando un mensaje dirigido al reconocido actor de telenovelas.

A través de la publicación de un medio local, la mujer informó que tanto ella como su madre, la legendaria actriz nacida en República Dominicana Elisa Parejo, fueron rescatadas con vida tras los dos sismos que han dejado más de 1,400 fallecidos y 50 mil desaparecidos en territorio venezolano.

“Hola, Víctor, mi amor. Yo sé que tú estás pendiente igual aunque estemos lejos. Él ha estado desesperado por comunicarse y todo. Pero esta gente tan amablemente, que Dios los bendiga, me están ayudando a que te lleguen estas palabras que mamá y yo estamos vivas y estamos bien gracias a Dios. Y bueno, agradecidas porque estamos recibiendo ayuda”, expresó en el clic.

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El post ha recibido cientos de comentarios de usuarios, entre los cuales destacan la hija del artista, Samantha Cámara, y las actrices Gigi Zanchetta y Amada Gutiérrez Padrón.

Con apenas 14 años, Elisa Parejo de Cámara saltó a la fama como parte del elenco del programa humorístico más visto de Venezuela, “Radio Rochela”, donde trabajó por casi 40 años. También participó en las telenovelas “Camay” (1954), “La usurpadora” (1971), “Sacrificio de mujer” (1972), “Raquel” (1973), “Cristal” (1985), “Mansión de Luxe” (1986), “La pasión de Teresa” (1989) y “Gardenia” (1990).

La actriz estuvo casada con el actor venezolano Carlos Cámara, con quien procreó tres hijos: Carlos Cámara Jr., Víctor Cámara y Lolita Cámara.