Al menos dos personas murieron y 18 resultaron heridas en una estampida durante el mehndi, una celebración previa a la boda, de la estrella paquistaní de TikTok Ansar Jatt, conocido como “Mr Patlu”, después de que el creador de contenido anunciara el sorteo de un coche, decenas de motocicletas y premios en efectivo entre los asistentes.

“Dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas en la estampida ocurrida anoche en la fiesta de boda de Patlu”, indicó este lunes a EFE el portavoz de la policía de la ciudad de Sialkot, Khurram Shehzad, donde ocurrió el incidente.

Las autoridades paquistaníes presentaron cargos contra el organizador del evento, que era el propio ‘tiktoker’, que huyó, y varias personas más.

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“Mr Patlu” es una figura popular en TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores y decenas de millones de “me gusta”.

El portavoz explicó que la estrella de TikTok había anunciado el sorteo de un coche, 50 motocicletas y 50 premios en efectivo de 50,000 rupias (unos 180 dólares) para los asistentes al enlace, para intentar agrupar a una gran multitud.

“Habían cerrado la puerta y la abrieron de golpe, lo que provocó la estampida”, agregó a EFE el policía, quien detalló que se habían congregado más de 5,000 personas en el lugar.

El informe preliminar reveló que los organizadores invitaron a un gran número de personas publicitando en las redes sociales los sorteos.

Las autoridades han presentado cargos contra nueve personas identificadas, incluido Jatt, y entre 40 y 45 guardias de seguridad aún sin identificar por presuntas violaciones de los protocolos de seguridad y de las condiciones del permiso concedido para el evento.

“La Policía ha arrestado a seis acusados y está buscando para detener a Mr Patlu, que se encuentra prófugo”, agregó Shehzad.

En un vídeo publicado en la mañana del lunes, Mr Patlu aseguró sentirse completamente abandonado al afrontar las consecuencias de la tragedia. “No hay nadie conmigo en este momento, estoy completamente solo”, afirmó en lágrimas.