Más de una docena de palabras que se utilizan desde hace tiempo en las Bermudas y en todo el Caribe recibieron este miércoles el reconocimiento oficial del Oxford English Dictionary.

El primero de la lista es «bimpert», una palabra bermudeña de origen desconocido que se utiliza para describir a una persona estúpida o tonta. Los habitantes de esta pequeña isla del Atlántico Norte suelen emplearla en esta expresión tradicional: «A bimpert is justah wuffless bye», que se podría traducir aproximadamente como: «Un idiota no es más que un chico sin valor».

Otra aportación pintoresca es «hornerman», una palabra que se utiliza en la isla de Trinidad y Tobago, situada en el Caribe oriental, desde 1975 para referirse a un hombre infiel o a un hombre que mantiene una relación con la pareja de otra persona.

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Si alguien en el Caribe se enterara de tales infidelidades, podría «perder los estribos», lo que significa tener un arrebato emocional o montar un escándalo, o «cortarle la cola a alguien», es decir, darle una paliza.

Dependiendo de las consecuencias de tales infidelidades, una mujer podría necesitar «dinero para imprevistos», es decir, «dinero que una mujer lleva consigo o guarda en un lugar seguro, para utilizarlo en caso de emergencia o ante cualquier eventualidad inesperada».

Entre otras palabras oscuras que figuran en la lista se encuentra «jablesse», definida como «un espíritu femenino malévolo capaz de cambiar de forma, con una pezuña hendida, del que se dice que por la noche adopta la apariencia de una mujer hermosa para atraer a los hombres hacia la muerte». Proviene de «diablesse», la palabra francesa para «demonio femenino».

Otra entrada relacionada con lo sobrenatural es «douen». Según el diccionario, «suele representarse como un ser de baja estatura, con los pies apuntando hacia atrás y que lleva un sombrero grande; se dice que es el espíritu de un niño que murió antes de poder ser bautizado, y se cree que atrae a los niños al bosque llamándolos por su nombre». Se trata de una variante de la palabra española «duende», que significa «elfo».

Este año se han incluido varias palabras relacionadas con la comida: «shadeesh», la palabra bermudeña para referirse al chorizo; el «pastel de azúcar», elaborado con coco rallado hervido con azúcar, agua y especias; y el «ponche de cacahuete», una bebida muy popular, espesa y espumosa, elaborada con cacahuetes o mantequilla de cacahuete, leche, azúcar y varias especias.

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En el Caribe, uno puede sentarse a tomar un ponche de cacahuete con su «nana» o «nani», que son los términos con los que se denomina a los abuelos maternos. En Bermudas, uno se sienta a compartirlo con un «hamma», es decir, un amigo.

Las últimas palabras del inglés caribeño añadidas este año son «trinbagoniano», que se refiere a los habitantes de las islas de Trinidad y Tobago, y «canboulay», que hace referencia a las fiestas de Carnaval celebradas en Trinidad en el siglo XIX para conmemorar la emancipación de los esclavos. Tienen su origen en una fiesta de la cosecha del siglo XVIII que los británicos intentaron sofocar, lo que provocó disturbios que se recrean hasta hoy para marcar el inicio del Carnaval. «Canboulay» deriva de «burning cane» (caña en llamas), término que, según señala el diccionario, se asociaba con «actos de desafío y rebelión».

El Oxford English Dictionary recoge unas 500,000 palabras y expresiones, y detalla la historia de las palabras, algunas de las cuales se remontan al siglo XI.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.