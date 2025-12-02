El pasado 21 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela, sostuvieron una inédita llamada telefónica en la que hablaron sobre la posible salida de Maduro del poder.

La conversación había permanecido en secreto durante varios días hasta que fue revelada por el New York Times el pasado 28 de noviembre. Aunque Trump confirmó la comunicación, evitó dar detalles de lo que habló con el líder del chavismo y se limitó a decir que no podía calificar si se trató de una “buena o mala llamada”.

Los detalles de la charla salieron finalmente a la luz este el lunes luego que la agencia de noticias Reuters, citando tres fuentes enteradas de la conversación, reveló que Maduro se habría mostrado dispuesto a salir de Venezuela pero bajo una serie de condiciones específicas.

La lista de condiciones que puso Nicolás Maduro para salir de Venezuela, según Reuters

De acuerdo con la agencia de noticias, Maduro aseguró que podría salir de Venezuela “siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa”. El diario Miami Herald detalló que Maduro pedía “amnistía global por cualquier delito” cometido.

En sus condiciones, según Reuters, el mandatario chavista también exigía:

La eliminación de todas las sanciones estadounidenses a Venezuela. Según observatorios venezolanos, Washington tiene más de 400 sanciones contra el país caribeño.

Según observatorios venezolanos, Washington tiene más de 400 sanciones contra el país caribeño. Poner fin al caso que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra. El organismo investiga crímenes de lesa humanidad, incluidas detenciones arbitrarias, persecución política, tortura, entre otras.

Levantar las sanciones contra unos 100 funcionarios del Gobierno de Venezuela. Según Reuters, se trata de personajes acusados de corrupción, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Otras fuentes consultadas por el Miami Herald señalan que Maduro habría solicitado mantener el control de las fuerzas armadas venezolanas y que, a cambio, permitiría la celebración de elecciones libres.

“El acuerdo se asemejaba a un ‘modelo cubano’ que dejaba a los hermanos Ortega como el verdadero poder tras bambalinas y, en última instancia, contribuyó a allanar su regreso al gobierno. La administración también rechazó esa propuesta”, indicó el citado diario.

Maduro, además, planteó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez lidere un gobierno interino antes de las nuevas elecciones en el país vecino.

El ultimátum de Donald Trump a Nicolás Maduro durante la llamada

Las fuentes consultadas por ambos medios fueron enfáticas en que el presidente Donald Trump rechazó la mayoría de las condiciones de Maduro. En su lugar, le dio un ultimátum de una semana para dejar Venezuela en compañía de su familia.

Maduro, según las fuentes, podía salir del país caribeño “al destino de su elección”, por lo que llegó a hablarse de lugares como Rusia, cuyo gobierno es aliado del jefe del régimen chavista.

El plazo dado por Trump a Maduro venció el pasado, viernes 28 de noviembre.

Reuters y el Miami Herald indicaron que la llamada duró menos de 15 minutos, pues se enfrió cuando quedó en evidencia que las partes en la charla no tenían puntos en común. Trump, por ejemplo, solicitaba que Maduro renunciara inmediatamente, algo que Caracas rechazó.

Venezuela pidió otra llamada con Estados Unidos

Se sabe que la llamada, mediada por Brasil, Catar y Turquía, no se ha repetido, pero que el gobierno de Maduro sí intentó realizar otra comunicación con Washington.

Se desconoce si la Casa Blanca accederá a un nuevo contacto, aunque el presidente Donald Trump ya sostuvo encuentros con sus asesores para decidir sus próximos pasos sobre Venezuela.

Washington, en todo caso, mantiene máxima presión sobre Caracas desde que ordenó un gran despliegue militar en el Caribe el pasado mes de agosto. Si bien Trump sostiene que el objetivo es combatir los grupos del narcotráfico, otros aseguran que es una estrategia impulsada para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores.

Trump, además, aseguró este fin de semana que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse como “cerrado”.