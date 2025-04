La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes de la iglesia católica. Alrededor del mundo, miles de personas conmemoran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, hijo de Dios.

La Semana Mayor es una tradición que se ha mantenido con el pasar de los años y es larga la lista de países donde los días santos son de gran importancia; sin embargo, existen unos pocos donde por decreto se prohibió la celebración de estos días.

La religión enseña que, durante la Semana Santa, los fieles entran en oración, recogimiento y reflexión, es una época para conectarse espiritualmente con las tradiciones religiosas y conmemorar la vida de Jesús, por lo que, durante el transcurso, millones de personas acuden a la iglesia o las diferentes procesiones que se realizan.

Sin embargo, no en todo el mundo esto se vive de la misma manera y, particularmente, en Uruguay la celebración no se realiza desde 1919, cuando el presidente José Battle y Ordóñez firmó un decreto que ordenó la eliminación de esta celebración religiosa en su territorio.

Uruguay es el único país de Latinoamérica donde no se realiza la Semana Santa, pues en ese entonces, el mandatario quiso marcar un distanciamiento entre la iglesia y el Gobierno, cambiando los días feriados de la celebración por la semana del turismo.

Este decreto no solo eliminó la Semana Santa, sino que también todas las festividades religiosas como la Navidad y el Día de los Reyes Magos, garantizando así para todos los ciudadanos la libertad de culto.

Durante la semana del turismo, los ciudadanos uruguayos pueden descansar y pasar tiempo con sus familias, siguiendo las tradiciones de las diferentes regiones del país que se han adaptado con el paso de los años.

Uruguay no es el único país del mundo donde no se celebra la Semana Santa, pues naciones asiáticas como Japón, Corea del Sur y China, donde el catolicismo no es una religión mayoritaria, tampoco se conmemoran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

Asimismo, en otras regiones del mundo como India, Mongolia, Turquía, Uzbekistán y Kazajistán, donde predomina el budismo y el musulmán, la Semana Santa no tiene mucha relevancia y las celebraciones son minoritarias y discretas.