La hipótesis de una Tercera Guerra Mundial volvió a ser tema de debate en análisis internacionales y en simulaciones realizadas con inteligencia artificial.

La herramienta ChatGPT fue consultada por distintos usuarios sobre los países más expuestos en caso de una escalada bélica global.

El modelo indicó que Ucrania podría ser uno de los primeros Estados en enfrentar graves consecuencias debido a su ubicación estratégica, la guerra en curso con Rusia y las tensiones con la OTAN.

Según ‘El Cronista’, este escenario coincide con evaluaciones de especialistas en seguridad internacional que señalan la vulnerabilidad de países con fronteras disputadas o recursos estratégicos.

Factores de vulnerabilidad

De acuerdo con el análisis, los países con mayor riesgo en un conflicto global comparten tres características principales:

Enfrentamientos directos con potencias nucleares.

Alta dependencia de recursos estratégicos.

Disputas territoriales que pueden convertirse en detonantes regionales.

El concepto de “desaparición” de un país no se refiere necesariamente a su eliminación física del mapa, sino a la pérdida de soberanía, estabilidad o control político durante un conflicto de gran magnitud.

El informe destaca que Ucrania reúne varias de las condiciones señaladas: un conflicto activo con una potencia nuclear, dependencia de alianzas internacionales y disputas territoriales abiertas.

Por estas razones, expertos y el propio análisis de ChatGPT la consideran como un país especialmente vulnerable a una eventual intensificación de tensiones que pudiera desembocar en una guerra de alcance mundial.

El papel de ChatGPT en el análisis

ChatGPT fue utilizado como herramienta de simulación para explorar escenarios hipotéticos basados en antecedentes históricos y datos estratégicos.

Sus respuestas no constituyen predicciones, sino proyecciones de riesgo que ayudan a identificar zonas de posible escalada militar.

El medio mencionado aclaró que el análisis de la IA generó alarma en algunos sectores, pero se enmarca dentro de un ejercicio de prospectiva y no en un anuncio de hechos futuros.

Los dos países que serían refugio ante una guerra nuclear global, según experta

La periodista y especialista en seguridad global Annie Jacobsen afirmó que, en caso de una Tercera Guerra Mundial con uso masivo de armas nucleares, solo Australia y Nueva Zelanda tendrían las condiciones necesarias para garantizar la supervivencia humana a largo plazo.

La declaración fue hecha durante una entrevista en el pódcast ‘The Diary of a CEO’.

Jacobsen explicó que el fenómeno conocido como “invierno nuclear” provocaría una caída drástica de las temperaturas y la inutilización de gran parte del planeta para la agricultura.

Un estudio publicado en ‘Nature Food’ por el investigador Owen Toon, citado por el ‘Daily Mail’, advirtió que más de 5,000 millones de personas podrían morir de hambre ante el colapso de los sistemas alimentarios globales.

En ese escenario, Australia y Nueva Zelanda estarían en ventaja debido a su ubicación en el hemisferio sur, alejadas de los epicentros geopolíticos y de las rutas balísticas principales.