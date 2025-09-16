El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a lanzar acusaciones contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, a quien señaló de formar parte de un supuesto plan de invasión militar liderado por Estados Unidos contra su nación.

Durante una conferencia de prensa, Maduro afirmó que “toda la isla” de Puerto Rico se encuentra lista para atacar Venezuela.

“Según la gobernadora de Puerto Rico, toda la isla está lista para invadir Venezuela. Dice que tiene 100 aviones F-35 para bombardearnos y miles de soldados. La isla completa, con la gobernadora al frente, va a venir en un destructor a desembarcar aquí”, dijo el presidente venezolano.

PUBLICIDAD

Esta no es la primera vez que el líder venezolano se lanza en contra de la gobernadora. Hace una semana la acusó de “sumarse a un plan militar” de Estados Unidos.

27 Fotos Pete Hegseth aterrizó en la Base Aérea Muñiz en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Aseguró en ese entonces que la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe incluye la presencia de ocho destructores, un submarino nuclear y al menos 1,200 misiles dirigidos hacia su país.

“Ahora dicen que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora dijo que era la base para una operación militar contra Venezuela. Se suma a un plan militar”, denunció en medio de una entrevista con el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

En un tono desafiante, Maduro lanzó un mensaje directo a González Colón:

“Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera. En el primer barco se baja usted. Aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, expresó.

Las declaraciones del líder chavista llegaron después de que Jenniffer González defendiera públicamente la presencia militar estadounidense en Puerto Rico, asegurando que la Isla representa un punto estratégico clave para operaciones en Sudamérica, África y Europa.

González Colón, además, restó importancia a las amenazas desde Caracas y reaccionó al ser cuestionada sobre un posible ataque venezolano:

“¿Quién nos va a atacar? ¿La yola de Maduro?”, respondió.

La gobernadora también reiteró que los movimientos de tropas responden a una estrategia de combate al narcotráfico, destacando que la droga procedente de Colombia y Venezuela representa una amenaza directa para Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos.

Estas tensiones se dan en medio de una visita reciente del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a Puerto Rico, donde se reunió con altos mandos militares para reforzar la cooperación regional.