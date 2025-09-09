El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, de convertir a la isla caribeña en el epicentro de una supuesta operación militar estadounidense contra su país.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, transmitida en el programa Conversando con Correa.

Según Maduro, en el mar Caribe se han desplegado ocho destructores estadounidenses con misiles y un submarino nuclear, en lo que calificó como un acto sin precedentes desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962.

“Tenemos al frente ocho barcos de guerra destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre de 1962, cuando hicieron el bloqueo a Cuba”, afirmó el mandatario.

Maduro aseguró que Puerto Rico ha sido señalado como base de operaciones para esta supuesta ofensiva. “Ahora dicen que tienen a Puerto Rico. Que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar”, declaró.

Las acusaciones surgen días después de que Jenniffer González publicara en redes sociales un mensaje en el que responsabilizaba al régimen venezolano de contribuir al narcotráfico y la violencia en Puerto Rico y en Estados Unidos.

“Durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, han alentado los delitos violentos en nuestras calles y han puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y en el resto de EE.UU.”, escribió González el pasado viernes.

Además, este lunes, González recibió en la isla al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, apenas pisó suelo puertorriqueño. A través de un video difundido en sus redes, la gobernadora enfatizó que la nueva estrategia de seguridad busca “combatir de raíz el problema, atacando de dónde viene la droga”.

Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa de EE.UU. ni otras autoridades estadounidenses han emitido comentarios oficiales sobre los señalamientos de Maduro.