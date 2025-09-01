El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1,200 misiles y un submarino nuclear “apuntan” al país caribeño, lo que calificó como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal” que considera “comparable” con la crisis de 1962 en Cuba.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. (...) Ellos (el Gobierno de EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa”, dijo Maduro en una rueda de prensa.

En ese sentido, expresó que “se ha montado” contra su país “un bodrio” y que “han optado por el peor error, la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal que se haya conocido, solo comparable, en su momento, con la crisis” de octubre de 1962, en alusión a la tensión protagonizada por EE.UU. y la extinta Unión Soviética, y que involucró a Cuba.