Un grupo de estudiantes se manifestó frente a las escalinatas de la Universidad de La Habana el lunes preocupados por su educación en medio de una crisis energética agudizada por el cerco petrolero estadounidense a la isla, que ha reducido las clases y paralizado la nación caribeña.

Los cortes de electricidad y la paralización del transporte han obligado a la universidad a reducir el número de clases o impartirlas en línea, aunque muchos alumnos también enfrentan dificultades con un internet lento y poco confiable.

“No somos mártires de ningún bando; somos estudiantes universitarios. Por lo tanto, ninguno de nosotros pretendía estar aquí, pero no ha habido otra opción”, dijo uno de los manifestantes, que pidió no ser identificado por temor a represalias de las autoridades.

PUBLICIDAD

El viceministro primero de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez, salió a hablar con los estudiantes. Reconoció las dificultades financieras que afectan a la educación superior y afirmó que se ha agravado por el actual impasse con la administración del presidente Donald Trump.

“Hoy nos hemos visto tremendamente afectados por el bloqueo criminal y genocida del gobierno de Estados Unidos, que, sin pensar en el pueblo ni en nuestra juventud, está masacrando a toda una sociedad”, declaró Gómez.

En las principales calles de La Habana, muchas personas tuvieron que caminar para ir a trabajar o de compras el lunes.

La gasolina está racionada a 20 litros por vehículo, y llenar el tanque implica un complejo proceso de cita que puede llevar semanas.

Durante una cumbre en Florida con líderes conservadores de América Latina y el Caribe el sábado, el presidente Trump afirmó que Estados Unidos centrará su atención en Cuba después de la guerra con Irán y sugirió que su administración llegaría a un acuerdo con La Habana, lo que subraya la postura cada vez más agresiva de Washington contra el liderazgo comunista de la isla.

“Pronto llegará un gran cambio a Cuba”, declaró Trump en la cumbre.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó el sábado la cumbre de “pequeña, reaccionaria y neocolonial”.

Trump también afirmó que se están llevando a cabo conversaciones de alto nivel entre Cuba y el gobierno estadounidense. La Habana no ha confirmado la celebración dichos contactos.