SEÚL, Corea del Sur— Un grupo de ocho estudiantes surcoreanos fue detenido el martes por presuntamente irrumpir en una base aérea estadounidense mientras gritaban consignas contra Estados Unidos, según informaron las autoridades surcoreanas.

El personal militar estadounidense detuvo a los cuatro estudiantes y a las cuatro estudiantes tras su presunta entrada en la base aérea de Osan, cerca de la capital, Seúl. Posteriormente, fueron puestos a disposición de las autoridades surcoreanas, según informó la policía.

Según la policía, los estudiantes estaban siendo investigados en virtud de una ley que protege las instalaciones militares en Corea del Sur; la policía señaló que todos ellos habían ejercido su derecho a guardar silencio durante el interrogatorio.

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La policía afirmó que los estudiantes corearon consignas en el lugar, entre ellas: «Acabemos con la 7.ª Fuerza Aérea de EE. UU.».

Según un comunicado del ejército estadounidense, el grupo intentó entrar ilegalmente en la base por la puerta principal y «los intentos no autorizados de acceder a una instalación militar estadounidense se toman muy en serio».

El ejército ha señalado que el incidente se tratará de acuerdo con la legislación y los procedimientos aplicables de Estados Unidos y Corea del Sur.

La Unión Progresista de Estudiantes Universitarios de Corea afirmó en un comunicado publicado en Facebook que los detenidos eran miembros que intentaban protestar contra lo que calificaron como la oposición del ejército estadounidense a un proyecto de clúster de semiconductores en Corea del Sur.

La policía surcoreana se negó a hacer comentarios sobre la declaración del grupo, sobre la que el ejército estadounidense tampoco se pronunció.

La agencia de noticias Yonhap informó de que Estados Unidos ha declarado que tiene intereses importantes en un aeropuerto militar cuya reubicación está prevista en el marco del proyecto de semiconductores.

Hay unos 28,500 soldados estadounidenses destinados en Corea del Sur para ayudar a disuadir una posible agresión por parte de Corea del Norte, un legado de la Guerra de Corea (1950-1953), que concluyó con un armisticio, no con un tratado de paz.

Las encuestas han demostrado sistemáticamente que la mayoría de los surcoreanos apoya la alianza militar entre Estados Unidos y Corea del Sur, pero la presencia estadounidense y su papel en la turbulenta historia moderna de Corea del Sur también han sido, desde hace tiempo, motivo de resentimiento antiamericano entre gran parte de la población surcoreana.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.