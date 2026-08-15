Estudio revela de qué mueren los jóvenes en la República Dominicana
La mayoría de esas muertes se producen en hombres.
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¿De qué mueren los jóvenes dominicanos?
La respuesta pudiera parecer obvia por los hechos violentos que se registran en el país. Los datos oficiales reflejan que las causas son externas: homicidios, suicidios y accidentes de tránsito.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) publicó este jueves el boletín sobre Juventud No. 01-2026: “Una mirada a las estadísticas sobre la población joven entre 15-35 años”, a partir de los resultados del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, que indica que el 60.82% de los homicidios registrados en el país, entre el 2007 y 2024, corresponde a jóvenes con este rango de edad.
Mientras que el 44.70% de los suicidios se registran en ese segmento de la población de 15 a 35 años y el 38.80% de las muertes de los jóvenes es ocasionada por accidentes de tránsito.
El 91.03 % de esas defunciones son hombres
Los resultados muestran que las defunciones asociadas a causas externas en población joven se producen más en hombres. Nueve de cada diez son hombres y una mujer.
El boletín desglosa en la distribución por sexo que, en los homicidios registrados en población joven, los hombres concentraron el 91.03% de las muertes reportadas durante el período analizado, mientras que las mujeres representaron el 8.97%.
En el caso de los suicidios, los hombres representaron el 82.20% de las defunciones juveniles y las mujeres el 17.80%.
De igual forma, en las muertes por accidentes de tránsito, los hombres concentraron el 89.16% de los casos frente al 10.82% correspondiente a las mujeres.