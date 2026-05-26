Londres. Los récords de temperatura cayeron mientras una ola de calor primaveral continuaba abrasando partes de Europa occidental el martes, lo que llevó a los gobiernos a emitir advertencias sobre riesgos para la vida. Se reportaron varios ahogamientos en Reino Unido y Francia mientras la gente intentaba refrescarse.

Londres registró una inusual “noche tropical”, definida como aquella en la que la temperatura no baja de 68 Fahrenheit, y el servicio meteorológico británico, la Met Office, indicó que la temperatura en el sur de Inglaterra podría alcanzar los 95 ºF el martes.

El lunes fue el día de mayo más caluroso registrado en Reino Unido, con la temperatura 94 ºF en Kew Gardens, en Londres, superando el récord anterior de 91.4 ºF establecido en 1922 y 1944. Los récords también cayeron en Francia, donde las temperaturas alcanzaron los 97 ºF el lunes y, en general, se mantuvieron por encima de los 68 ºF por la noche.

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El servicio meteorológico nacional, Météo-France, indicó que una “cúpula de calor”, en el que un frente meteorológico de alta presión retenía el calor en la zona, estaba produciendo temperaturas más de 10 grados Celsius por encima de lo que solía ser habitual para esta época del año.

El clima impredecible y extremo se está volviendo más frecuente a medida que se intensifica el calentamiento de la Tierra. Los expertos afirman que los extremos meteorológicos sin precedentes y mortales, que a veces golpean en momentos anómalos y en lugares inusuales, están poniendo a más personas en peligro.

Tras un fin de semana largo en el Reino Unido que llevó a la gente a abarrotar playas, piscinas y parques con sombra, los pasajeros de Londres soportaron el calor el martes en vagones del metro sin aire acondicionado. Los trenes que iban y venían de la concurrida estación Waterloo de la ciudad se vieron interrumpidos por un reporte de humo en las vías.

En Escocia, los bomberos trabajaron durante la noche para sofocar un incendio en pastos que envió columnas de humo desde Arthur’s Seat, la colina rocosa que se alza sobre Edimburgo.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica emitió una alerta sanitaria ámbar para gran parte del país hasta el jueves, advirtiendo de un posible riesgo para la salud, particularmente entre los ancianos, en las horas más calurosas del día. Reino Unido está acostumbrado a temperaturas moderadas, y muchas viviendas, escuelas y negocios no tienen aire acondicionado.

La policía informó que un niño de 13 años murió el lunes después de tener dificultades en un embalse en Halifax, en el norte de Inglaterra.

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La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, señaló que se han reportado al menos siete muertes potencialmente relacionadas con las altas temperaturas, incluidas cinco por ahogamiento y dos fallecimientos en competiciones deportivas.

La ola de calor temprana ha golpeado antes del periodo anual de verano en el que los socorristas vigilan a los bañistas en las playas populares, lo que incrementa los riesgos.

En la costa atlántica de Francia, donde las magníficas playas también tienen fuertes corrientes de resaca, las autoridades informaron de una oleada de emergencias por oleaje, con dos muertes por ahogamiento el domingo en balnearios populares de la región de Gironde, en el suroeste.

La principal administradora regional, Sophie Brocas, instó a los bañistas “a extremar la prudencia”.

El calor inusual se extendió a España, donde el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, dijo que “nos encontramos con temperaturas que normalmente vemos a mediados del verano ahora en el mes de mayo”.

Señaló que Sevilla alcanzó los 100 ºF durante el fin de semana, mientras que grandes partes de la península registraron temperaturas de 5 a 10 grados Celsius más altas de lo normal.

En Roma se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 32 89.6 ºF el martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.