Islamabad. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, dio por concluida con éxito la primera reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán para negociar el Memorando de Entendimiento de Islamabad y sentar las bases para un acuerdo final de paz en un plazo de 60 días.

“La primera reunión del Comité de Alto Nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido con éxito en Bürgenstock, Suiza. Las discusiones se llevaron a cabo en un ambiente positivo y constructivo y arrojaron avances alentadores”, escribió en X este lunes el mandatario paquistaní.

Sharif, junto al jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y una delegación técnica de los Ministerios de Exteriores e Interior, participaron directamente en las discusiones como mediadores.

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“Felicito a los líderes de Estados Unidos e Irán por su continuo compromiso con el diálogo constructivo y agradezco a todos los países hermanos y amigos su valioso apoyo para el avance de este proceso histórico”, agregó Sharif en su mensaje.

Según confirmaron las cancillerías de Catar y Pakistán, Irán y Estados Unidos acordaron la creación de una hoja de ruta de 60 días supervisada por un Comité de Alto Nivel, bajo el cual operarán tres grupos de trabajo específicos enfocados en materia nuclear, sanciones y resolución de disputas.

El diálogo avanzó pese a una interrupción temporal el domingo, cuando la delegación iraní abandonó la mesa en protesta por las amenazas de Donald Trump de reanudar los ataques si Teherán no frenaba a Hizbulá en el Líbano.

El documento oficial de los mediadores detalla que se ha formalizado una línea de comunicación directa entre ambos países para evitar “incidentes y malentendidos”, con el objetivo explícito de garantizar el “paso seguro de los buques mercantes a través del estrecho de Ormuz”.

La delegación iraní, encabezada por el presidente del parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, ya ha abandonado Suiza para partir hacia Teherán tras alrededor de 18 horas de sesiones, según informó la agencia iraní Tasnim.

Según los mediadores, las conversaciones técnicas continuarán “durante el resto de la semana” en el complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizos, que acogió este domingo las negociaciones. El comunicado no especifica quién participará en las mismas.

Al cierre del diálogo, Araqchí afirmó que se lograron “avances importantes” para terminar la guerra en el Líbano, se liberaron fondos congelados y las exportaciones de petróleo iraní quedaron libres de sanciones, unas medidas que no fueron incluidas en el comunicado oficial de los mediadores ni han sido confirmados por la Casa Blanca.