RÓTTERDAM, Países Bajos— Una explosión ocurrida este jueves en el puerto neerlandés de Róterdam ha causado la muerte de al menos una persona y ha dejado varios heridos, según ha informado la policía municipal.

La policía ha informado de que la explosión en el puerto más grande de Europa se produjo a última hora de la mañana del jueves y que se ha acordonado la zona para intentar determinar la causa. En una publicación en las redes sociales, han señalado que la explosión «parece ser, por el momento, un accidente laboral», sin dar más detalles.

En el lugar de los hechos, el portavoz de la policía de Róterdam, Daan Valkenburg, declaró a The Associated Press que aún no se habían extraído conclusiones definitivas y que «mantenemos abiertas todas las posibilidades».

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La explosión se produjo en una refinería y una terminal de combustible gestionadas por Gunvor Energy, situadas en una zona industrial del extenso puerto. La cadena de televisión holandesa NOS informó de que un equipo de mantenimiento había estado trabajando en un tramo de tuberías de esa zona.

El coordinador de los servicios de emergencia de Róterdam también informó de un importante corte de electricidad en otra zona del puerto y señaló que un transformador se había incendiado en circunstancias aún por esclarecer. Varias empresas interrumpieron sus actividades y evacuaron a sus trabajadores.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.