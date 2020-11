Uno de los “jetman” de Dubai, cuyos vuelos sobre el edificio más alto del mundo y junto a un jumbo con motores amarrados a la espalda cautivaron a los espectadores en línea, murió hoy martes mientras entrenaba en los desiertos de este jeque árabe, dijo su organización.

El francés Vincent Reffet, conocido como “El hombre volador”, de 36 años, murió durante el entrenamiento, indicó Jetman Dubai en un comunicado. La organización no dio más detalles, aunque dijo que estaba “trabajando en estrecha colaboración con todas las autoridades pertinentes”.

“Vince era un atleta talentoso y un miembro muy querido y respetado de nuestro equipo”, decía su declaración. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y todos aquellos que lo conocieron y trabajaron con él”.

PUBLICIDAD

La policía de Dubai no reconoció de inmediato el incidente. La Autoridad General de Aviación Civil de los Emiratos Árabes Unidos, que investiga todos los incidentes de aviación en esta federación de siete jeques, no respondió de inmediato una llamada para hacer comentarios el martes por la noche.

Reffet hizo un salto BASE desde el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros (2.716 pies) en Dubai, estableciendo un récord mundial. BASE es un acrónimo de edificio, antena, tramo y tierra. Anteriormente ganó medallas de oro mientras competía como paracaidista en vuelo libre en un equipo y compitió como atleta extremo patrocinado por Red Bull. La emoción estaba en su sangre ya que sus padres también eran paracaidistas.

“Creo que si sueñas en grande y si amas lo que haces, todo es posible”, dijo Reffet.

Pero el público en general en Dubai llegó a conocer a Reffet como parte de “Jetman Dubai”. La organización, fundada por el aventurero suizo Yves Rossy, ve a sus atletas cruzar el cielo con un ala de carbono-Kevlar de cuatro motores atada a la espalda. Las alas pueden volar 30 millas, tienen una velocidad máxima de más de 248 mph y pueden alcanzar una altitud de 20,000 pies.

Bajo la marca de XDubai, que está asociada con el príncipe heredero de Dubai, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, los hombres a reacción han pasado volando por el Burj Khalifa y otros sitios alrededor de la ciudad-estado. En 2015, Reffet y Rossy volaron junto a un avión de dos pisos Emirates Airbus A380 sobre Dubái.

“Es la sensación de libertad. Ya sabes, cuando estoy haciendo paracaidismo, tengo esta sensación de libertad, me gusta ir a donde quiero, pero siempre bajando “, dijo Reffet a The Associated Press en 2015. ”Con esta máquina ... puedo volar como un pájaro”.