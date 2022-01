Madrid. Saturnino de la Fuente, un español descrito por la organización Guinness World Records como el hombre más longevo del mundo, falleció el martes a los 112 años y 341 días, informó un medio español.

De la Fuente murió en su casa en León, una ciudad en el noroeste de España, precisó la agencia de noticias EFE.

Apenas en septiembre del 2021, Guinness World Records nombró a De la Fuente como el hombre más viejo del planeta tras el deceso de Emilio “Millo” Flores, el boricua que ostentaba el récord y murió a sus 113 años y cuatro días en agosto pasado.

PUBLICIDAD

@guinnessworldrecords Oldest living person (male) - Saturnino de la Fuente García 🇪🇸 112 years and 211 days ♬ Amazing Moment (30s) - Danilo Stankovic

No obstante, la organización no respondió el martes a una solicitud de comentarios. Por su parte, las autoridades de León dijeron que no podían hacer declaraciones sobre un asunto privado.

De la Fuente nació en Puente Castro, un barrio de León, el 11 de febrero de 1909, dijo anteriormente la organización.

De la Fuente fue zapatero de oficio y comenzó a trabajar en una fábrica de calzado a los 13 años, informó EFE.

Sobrevivió a la pandemia de gripe española que se desató en 1918 y con su esposa Antonina tuvo ocho hijos, seguidos de 14 nietos y 22 bisnietos, según el Guinness.

Sus restos serán inhumados el miércoles en un cementerio local, agregó EFE.