En países como el Reino Unido el trabajo de niñera no solo es uno muy dedicado, sino también bien remunerado. Así lo demostró una familia de East Lothian que llevó esto a otro nivel al encontrarse en la búsqueda de este tipo de profesionales a las cuales prometen pagarle 9 mil libras (o 12 mil dólares estadounidenses) que cumplan con una particular exigencia: cuidar las 24 horas a sus gemelos de 5 años en Navidad y Año Nuevo, fechas en las cuales la “afortunada” tendrá que hospedarse con la familia para cuidar a los gemelos y no podrá visitar a su propia familia.

El trabajo de niñera es a veces menospreciado por muchas personas en el mundo. No solo se requiere un enorme cariño por los pequeños, sino también un gran sentido de responsabilidad y confianza hacia la persona que se asegurará que los niños estén seguros por algunos días u horas.

Aunque si tiene un buen índice de pago, normalmente las niñeras suelen trabajar con varias familias a la vez para asegurarse una ganancia considerable a fin de mes. Es por eso que, cuando salió el anunció protagonista de esta nota, muchos se sorprendieron de la gran cantidad de dinero que se ofrecía por tan poco tiempo de trabajo.

Niñera por 12 mil dólares, pero con una enorme condición

Este tipo de trabajo se requiere más en días de semana, cuando los padres tienen que salir a trabajar prácticamente todo el día dejando a sus hijos al cuidado de la niñera. Sin embargo, el anuncio de una familia rica en Escocia pidió a una niñera experimentada para cuidar a sus gemelos con una condición: que sea durante navidad y años nuevo.

Los únicos requisito para trabajar con esta familia que pagará £9,000 ($12 mil) por dos semanas de trabajo, es que la elegida deberá disponer de su tiempo completamente para cuidar a los niños de la familia. Eso quiere decir no reunirse con sus propios seres queridos durante las festividades.

El anuncio que se publicó en Jobsinchildcare. que la niñera sería responsable de vestir y bañar a los niños, así como de leerles y llevarlos a través de una rutina a la hora de acostarse, informa el medio The Mirror.

Sueldo por encima del mercado

El paquete de pago es significativamente más alto que el salario promedio del Reino Unido, y el candidato seleccionado ganará £600 ($800) por día. Como ya se mencionó, la familia necesita que la niñera elegida trabaje las 24 horas del día los 7 días de la semana del 22 de diciembre al 5 de enero del 2022.

También estarán a cargo de “garantizar en general que los niños estén entretenidos”, con posibles actividades que incluyen caminatas al aire libre, juegos, manualidades y excursiones de un día con el conductor de la familia. Pero algunos podrían estar contentos de saber que cocinar y limpiar no será tarea de la niñera.

Cualquiera que desee postularse necesitará una verificación de antecedentes y referencias. También necesitarán al menos cinco años de experiencia y deberán firmar un acuerdo de confidencialidad, posiblemente para evitar cualquier filtración de información si es una familia famosa.