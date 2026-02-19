La familia de Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual Jeffrey Epstein y quien denunció abusos por parte del expríncipe británico Andrés, celebró este jueves su detención bajo sospecha de conducta indebida.

“Finalmente, hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza“, dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado a CBS News.

"Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes“, dijeron los familiares de la mujer, quien se suicidó el año pasado.

Giuffre aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe cuando era menor de edad.

Aunque Andrés negó reiteradamente las acusaciones, en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre en Estados Unidos, sin admisión de culpa. Ese pacto, financiado con fondos privados cuyo origen nunca fue plenamente aclarado, marcó el principio de su salida de la vida pública.

Sin embargo, la detención del expríncipe este jueves no está relacionada con presuntos delitos sexuales. Se trata de la “sospecha de mala conducta” cuando ejerció como representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional (2001-2011).

La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención, avanzada por la prensa británica.

“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

Ante estas informaciones, el rey Carlos III, hermano mayor de Andrés, que este jueves cumple 66 años, señaló que sigue los últimos acontecimientos “con la más profunda preocupación” y añadió que “la justicia debe seguir su curso”.

Según la agencia de prensa británica PA, el príncipe Guillermo, heredero al trono británico, y su esposa Catalina, dijeron “respaldar” la postura del Rey.

El comunicado de la policía informó que se realizaron registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.

La BBC informó que una de ellas era la antigua casa de Andrés, Royal Lodge, en la finca de Windsor, al oeste de Londres.

La otra sería su residencia desde principios de este mes en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey, en Norfolk, al este de Inglaterra, donde tuvo lugar su arresto, según medios británicos.