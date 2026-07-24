Miami. Fausto ha ganado intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 2 en el océano Pacífico y se espera que se acerque al archipiélago de Hawái la próxima semana, dijeron los meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami indicó el viernes que el riesgo de que se produzcan algunos efectos debido al viento y las lluvias en la zona ha aumentado, pero aún es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o su posible magnitud.

Fausto se encontraba lejos de tierra firme, a unas 1,300 millas al oeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y a unas 1,600 millas al este de Hilo, Hawái. El meteoro tenía vientos máximos sostenidos que rondaban las 100 mph.

El NHC señaló que el oleaje generado por Fausto podría provocar marejadas y corrientes de resaca potencialmente letales en partes del sur de California.

Fausto se ha estado formando en el Pacífico mientras la tormenta tropical Bertha avanzaba por la costa del golfo de México. El meteoro causó un fuerte oleaje y algunas inundaciones al sur de Luisiana y Texas al tocar tierra por segunda vez el jueves. Hacia el final de la noche, el NHC declaró que Bertha se había disipado.