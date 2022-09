( The Associated Press )

Toronto. Fiona arrojó casas al mar, arrancó los techos de otras y dejó sin electricidad a la gran mayoría de dos provincias canadienses cuando tocó tierra antes del amanecer del sábado como un gran y poderoso ciclón postropical.

Fiona se transformó de un huracán a una tormenta postropical el viernes por la noche, pero todavía tenía vientos huracanados y trajo lluvias torrenciales y enormes olas. No hubo confirmación de muertos o heridos.

Las olas del mar azotaron la ciudad de Channel-Port Aux Basques en la costa sur de Terranova, donde estructuras enteras fueron arrastradas al mar. El alcalde Brian Button dijo el sábado a través de las redes sociales que las personas estaban siendo evacuadas a terrenos elevados cuando los vientos derribaron las líneas eléctricas.

PUBLICIDAD

“Estoy viendo casas en el océano. Veo escombros flotando por todas partes. Es la destrucción total y absoluta. Hay un apartamento que ya no está”, dijo René J. Roy, residente de Channel-Port Aux Basques y editor jefe de Wreckhouse Press, en una entrevista telefónica.

Roy estimó que entre ocho y 12 casas y edificios han sido arrastrados al mar. “Es bastante aterrador”, dijo.

Jolene Garland, portavoz de la Real Policía Montada de Canadá en Terranova y Labrador, dijo que una mujer estaba a salvo y con “buena salud” después de ser “arrojada al agua cuando su casa se derrumbó” en el área de Channel-Port Aux Basques. Garland dijo que todavía se reportaba la desaparición de un individuo que podría haber sido arrastrado y que los fuertes vientos impedían una búsqueda aérea.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que la ciudad de 4,000 habitantes estaba en estado de emergencia mientras las autoridades se ocupaban de múltiples incendios eléctricos e inundaciones residenciales.

El primer ministro Justin Trudeau canceló su viaje a Japón para asistir al funeral del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe. Trudeau dijo que el gobierno federal desplegaría las Fuerzas Armadas de Canadá para ayudar.

“Estamos viendo imágenes devastadoras que salen de Port aux Basques. PEI (Isla del Príncipe Eduardo) ha experimentado daños por tormentas como nunca antes. Cape Breton también está siendo duramente golpeado”, dijo Trudeau.

“Los canadienses están pensando en todos los afectados por el huracán Fiona, que está teniendo efectos devastadores en las provincias atlánticas y el este de Quebec, particularmente en las Islas Magdalen. Hay personas que ven sus casas destruidas, personas que están muy preocupadas, estaremos allí para ayudarlos”.

PUBLICIDAD

El alcalde de Halifax, Mike Savage, dijo que el techo de un edificio de apartamentos se derrumbó y trasladaron a 100 personas a un centro de evacuación. Dijo que nadie resultó gravemente herido o muerto. Funcionarios provinciales dijeron que hay otros edificios de apartamentos que también sufrieron daños significativos. Halifax tiene alrededor de 160 personas desplazadas de dos apartamentos, dijeron las autoridades.

Más de 415,000 clientes de Nova Scotia Power, alrededor del 80% de la provincia de casi 1 millón, se vieron afectados por cortes el sábado por la mañana. Más de 82,000 clientes en la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, alrededor del 95 %, también estaban sin electricidad, mientras que NB Power en New Brunswick informó que 44 329 no tenían electricidad.

El Centro Canadiense de Huracanes tuiteó el sábado temprano que Fiona tenía la presión más baja jamás registrada para una tormenta que tocó tierra en Canadá. Los meteorólogos habían advertido que podría ser una de las tormentas más poderosas que azotara el país.

“Estamos recibiendo tormentas más severas con más frecuencia”, dijo Trudeau el sábado.

Dijo que se necesita una infraestructura más resistente para poder resistir los eventos climáticos extremos, y dijo que una tormenta de cada 100 años podría comenzar a golpear cada pocos años debido al cambio climático.

“Las cosas solo están empeorando”, dijo Trudeau.

El alcalde y el consejo del municipio regional de Cape Breton también declararon un estado de emergencia local.

“Hay casas que han sufrido daños significativos debido a árboles caídos, árboles grandes y viejos que se caen y causan daños significativos. También estamos viendo casas cuyos techos han sido arrancados por completo, ventanas rotas. Hay una gran cantidad de escombros en las carreteras”, dijo a The Associated Press Amanda McDougall, alcaldesa del municipio regional de Cape Breton.

PUBLICIDAD

“Hay muchos daños a las pertenencias y estructuras, pero no hay heridos a las personas a partir de este momento. Una vez más, todavía estamos en medio de esto”, dijo. “Todavía es aterrador. Estoy sentado aquí en mi sala de estar y parece que las puertas del patio van a romperse con esas grandes ráfagas”.

El primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston, dijo que las carreteras estaban arrasadas, incluida la suya, y dijo que se había caído una cantidad “increíble” de árboles.

“Es bastante devastador. La triste realidad es que las personas que necesitan información no pueden escucharla. Sus teléfonos no funcionan, no tienen electricidad ni acceso a Internet”, dijo Houston.

Peter Gregg, presidente y director ejecutivo de Nova Scotia Power, dijo que los vientos máximos sin precedentes causaron graves daños. “En muchas áreas, las condiciones climáticas siguen siendo demasiado peligrosas para que nuestras cuadrillas se suban a nuestros camiones de cubo”, dijo Gregg. Dijo que unos 380,000 clientes siguen sin electricidad hasta el sábado por la tarde.