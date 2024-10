La fiscalía rusa pidió una condena de siete años de cárcel en el juicio contra un ciudadano estadounidense acusado de combatir como mercenario en Ucrania contra Rusia, según reportaron las agencias noticiosas rusas el sábado.

Los fiscales pidieron al tribunal que tenga en cuenta la edad de Stephen Hubbard, 72 años, y apuntaron que admitió su culpabilidad, indicó Interfax. Además, solicitaron que Hubbard cumpla su sentencia en una colonia penal de máxima seguridad.

En Rusia, ejercer de mercenario es un delito castigado con entre siete 7 y 15 años en prisión.

La fiscalía acusa a Hubbard de firmar un contrato con el ejército ucraniano luego de que Rusia invadió el país vecino en febrero de 2022, por el que supuestamente iba a recibir al menos 1,000 dólares.

Al parecer, recibió entrenamiento y un arma y combatió con las tropas de Kiev como mercenario hasta abril de 2022, cuando fue arrestado por el ejército ruso.

La embajada de Estados Unidos en Moscú dijo a The Associated Press que estaba “al tanto de los reportes acerca de la detención de un ciudadano estadounidense”, pero indicó que no podía realizar más comentarios “debido a restricciones de privacidad”.

Los tribunales rusos condenan a más del 99% de los acusados, y la fiscalía puede recurrir las sentencias que considere demasiado indulgentes.

En los últimos años, las detenciones de ciudadanos estadounidenses son cada vez más habituales en Rusia. Preocupa que el Kremlin pueda estar arrestándolos para utilizarlos después como moneda de cambio para liberar a rusos condenados en Estados Unidos y Europa.

Washington y Moscú completaron en agosto su mayor intercambio de prisioneros de la era postsoviética, un acuerdo que involucró a 24 personas, muchos meses de negociaciones y concesiones de otras naciones europeas que dejaron libres a convictos rusos. Varios ciudadanos estadounidenses siguen encarceladas en Rusia tras el canje.