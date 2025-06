Beersheba, Israel. Una tregua tentativa propuesta por el presidente Donald Trump pendía de un hilo después de que Israel dijera que Irán había lanzado misiles hacia su espacio aéreo menos de tres horas después de que el alto el fuego entrara en vigor y prometiera tomar represalias.

Explosiones resonaron y las sirenas sonaron en todo el norte de Israel a media mañana del martes, después de que tanto Israel como Irán aceptaran el martes el plan de alto el fuego para poner fin a lo que Trump esperaba llamar la “Guerra de 12 Días” que sacudió Oriente Medio.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, calificó los misiles como una violación del cese el fuego y ordenó al Ejército israelí reanudar “las operaciones intensas para atacar Teherán y destruir objetivos del régimen e infraestructura terrorista”.

El ejército de Irán, por su parte, negó haber lanzado misiles hacia Israel horas después del inicio de la tregua, informó la televisión estatal iraní.

El reporte citó al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, que incluye a su ejército regular y a su Guardia Revolucionaria paramilitar.

El acuerdo inestable fue anunciado la madrugada del martes después de que Teherán lanzara un ataque limitado de misiles de represalia contra una base militar estadounidense en Qatar el lunes.

Entre la publicación de Trump y el inicio del alto el fuego, Israel lanzó una serie de ataques aéreos dirigidos a lugares en todo Irán antes del amanecer e Irán respondió con un asalto de misiles que mató al menos a cuatro personas en Israel la madrugada del martes.

Israel dijo que había interceptado la andanada de misiles de media mañana que llegó horas después de la tregua.

“Teherán temblará”, escribió el ministro israelí de Finanzas, Betzalel Smotrich, en X después de que se lanzaran los misiles.

Netanyahu acepta el alto el fuego mientras la televisión estatal iraní dice que los combates han cesado

El bombardeo iraní de media mañana llegó después de que los líderes regionales, incluidos los de Arabia Saudí y Egipto, dieran la bienvenida al anuncio de Trump sobre el alto el fuego.

“EL ALTO EL FUEGO ESTÁ AHORA EN EFECTO. ¡POR FAVOR NO LO VIOLEN! DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS”, escribió en su plataforma de redes sociales el martes por la mañana.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel había acordado un alto el fuego bilateral con Irán en coordinación con Trump, comprometiéndose a responder a cualquier violación posterior. Dijo que había informado al gabinete de seguridad de Israel que el país había logrado todos sus objetivos de guerra, incluyendo la eliminación de la amenaza de los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. Israel también dañó el liderazgo militar de Irán y varios sitios gubernamentales y logró el control sobre los cielos de Teherán, dijo Netanyahu.

Los funcionarios iraníes no hicieron comentarios ni después de que Trump anunciara el alto el fuego ni cuando Israel afirmó haber interceptado misiles adicionales horas después de que supuestamente entrara en vigor. Horas antes, el principal diplomático de Irán había dicho que el país estaba preparado para detener los ataques aéreos.

“A partir de ahora, NO hay ‘acuerdo’ sobre ningún alto el fuego o cese de operaciones militares”, escribió el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, en una publicación en X. “Sin embargo, siempre que el régimen israelí detenga su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m. hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después”.

“La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde”, agregó.

Misiles iraníes matan a 4 en Israel mientras las hostilidades se expanden

El inestable alto el fuego llegó tras un día de hostilidades que se extendieron aún más por la región.

Irán lanzó un ataque limitado de misiles el lunes contra una base militar estadounidense en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus sitios nucleares. Estados Unidos fue advertido por Irán con antelación, y no hubo víctimas. El ejército de Israel dijo que Irán lanzó 20 misiles hacia Israel antes de que comenzara el alto el fuego el martes por la mañana. La policía dijo que dañaron al menos tres edificios residenciales densamente poblados en la ciudad de Beersheba.

Los rescatistas dijeron que recuperaron cuatro cuerpos de un edificio y estaban buscando más. Anteriormente, el servicio de Bomberos y Rescate había dicho que se encontraron cinco cuerpos antes de revisar el número a la baja.

Al menos 20 personas resultaron heridas.

Fuera se veían restos de autos quemados. Vidrios rotos y escombros cubrían las calles. Cientos de trabajadores de emergencia acudieron para buscar a cualquier otra persona atrapada en los edificios.

La policía dijo que algunas personas resultaron heridas incluso dentro de las habitaciones seguras reforzadas de sus apartamentos, que están diseñadas para resistir cohetes y metralla, pero no impactos directos de misiles balísticos.

Bases atacadas en Irak

Varios drones atacaron bases militares en Irak durante la noche, incluidas algunas que albergan tropas estadounidenses, dijeron el Ejército iraquí y un funcionario militar estadounidense el martes.

No se reportaron víctimas y ningún grupo se atribuyó la responsabilidad de los ataques en Irak. Algunas milicias iraquíes respaldadas por Irán habían amenazado previamente con atacar bases estadounidenses si Estados Unidos atacaba a Irán.

El portavoz del ejército iraquí, Sabah Al-Naaman, calificó los ataques en un comunicado como un “acto de agresión traicionero y cobarde” y dijo que habían dañado sistemas de radar en el Campamento Taji, al norte de Bagdad, y en la Base Imam Ali en la provincia de Dhi Qar. Las fuerzas iraquíes derribaron drones en otros lugares, dijo.

Un alto funcionario militar estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente, dijo que las fuerzas estadounidenses habían derribado drones que atacaban Ain al-Assad en el desierto en el oeste de Irak y en una base junto al aeropuerto de Bagdad, mientras que otro se estrelló.

Trump dice que el alto el fuego está en vigencia

Trump prometió que el alto el fuego de anoche traería un “FIN Oficial” a lo que en ese momento denominó la “Guerra de 12 Días” antes de la promesa de Israel de reanudar las operaciones el martes.

Trump se comunicó directamente con Netanyahu para asegurar el alto el fuego, según un alto funcionario de la Casa Blanca que insistió en el anonimato para discutir las conversaciones del lunes. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff se comunicaron con los iraníes a través de canales directos e indirectos.

La Casa Blanca ha sostenido que el bombardeo del sábado ayudó a que los israelíes acordaran el alto el fuego y que el gobierno de Qatar ayudó a negociar el acuerdo.

No está claro qué papel jugó el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, en las conversaciones. Antes había dicho en redes sociales que no se rendiría.

Ataques fuerzan cierre temporal de los cielos de Israel

La Autoridad de Aeropuertos de Israel dijo que la andanada de Irán los obligó a cerrar el espacio aéreo del país a vuelos de emergencia durante varias horas.

Algunos vuelos se vieron obligados a dar vueltas sobre el mar Mediterráneo, según los medios israelíes.

Los aeropuertos de Israel llevan cerrados desde que comenzó la guerra con Irán, pero un puñado de vuelos de emergencia comenzaron a llegar y salir en los últimos días.

A primeras horas del martes, Qatar Airways reanudó sus vuelos después de que Qatar cerrara su espacio aéreo debido al ataque iraní a la Base Aérea de Al Udeid. L os datos de seguimiento de vuelos mostraron aviones comerciales volando nuevamente en el espacio aéreo qatarí, señalando que Doha creía que la amenaza sobre la nación rica en energía había pasado.

El conflicto ha matado a cientos

En Israel, al menos 28 personas han muerto y más de 1,000 han resultado heridas en la guerra. Los ataques israelíes en Irán han matado al menos a 974 personas y herido a otras 3.458, según el grupo Human Rights Activists con sede en Washington.

El grupo, que ha proporcionado cifras detalladas de víctimas de disturbios en Irán, como las protestas en torno a la muerte de Mahsa Amini en 2022, dijo que de los muertos, identificó a 387 civiles y 268 miembros de las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos ha evacuado a unos 250 ciudadanos estadounidenses y sus familiares inmediatos de Israel mediante vuelos gubernamentales, militares y chárter que comenzaron durante el fin de semana, dijo un funcionario del Departamento de Estado.

Se cree que hay aproximadamente 700,000 ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos con doble ciudadanía estadounidense-israelí, en Israel.