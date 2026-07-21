París. Los legisladores franceses aprobaron el martes una ley que prohíbe a los menores de 15 años usar redes sociales, convirtiendo a Francia en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición general de estas plataformas, mientras crece en todo el mundo la preocupación por los efectos nocivos del contenido digital en los niños.

Ambas cámaras del Parlamento votaron a favor de la medida, una iniciativa emblemática del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron. El proyecto también prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias.

Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según afirman, están vinculados a contenido perjudicial. Defensores de los derechos de la infancia y padres celebraron la votación.

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“Hemos estado haciendo campaña por este proyecto de ley desde el principio porque, francamente, no tenemos otra opción, no hay otra manera de contrarrestar a los gigantes tecnológicos”, declaró Gaëlle Berbonde, una mujer de 52 años que vive en la región de París. “Lo único que podemos hacer es proteger a nuestros hijos, igual que protegemos a nuestros hijos de beber alcohol”.

Berbonde contó a The Associated Press que su hija estaba en séptimo grado cuando recibió su primer celular. Una aplicación de control parental ayudó a vigilar lo que hacía en internet, pero Berbonde no tenía idea de lo que realmente era TikTok. Tras unos meses, la familia se dio cuenta de que la hija se estaba autolesionando y sufría anorexia y depresión. Pasó un año y medio en el hospital, pero ahora tiene 16 años y está bien.

Macron quiere que la prohibición esté vigente para el nuevo año escolar

La legislación es una de las medidas importantes aprobadas durante la presidencia de Macron antes de que deje el cargo el próximo año. El mandatario quiere que la ley entre en vigor al inicio del nuevo año escolar en septiembre. Sin embargo, es probable que se realice una revisión para determinar si el proyecto cumple con la Constitución, lo que podría retrasar su aplicación.

“Francia está liderando el camino en Europa en la protección de nuestros niños y nuestros adolescentes”, dijo Macron. “Seguiremos adelante”.

La prohibición no abarcará enciclopedias en línea ni directorios educativos o científicos.

Legisladores del partido de izquierda La Francia Insumisa se opusieron a la iniciativa, al sostener que su constitucionalidad no está clara, que en la práctica pondría fin al anonimato en internet y que sería imposible de hacer cumplir.

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Ines Legendre, asesora jurídica del grupo de protección en línea e-Enfance, señaló que la ley no se traducirá de inmediato en una prohibición total.

“También tendremos que abordar el tema de las cuentas existentes de menores de 15 años. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las suspendemos? Y luego está la cuestión de la verificación de edad para todas las cuentas nuevas que entrará en vigor”, indicó Legendre.

Según el organismo de vigilancia sanitaria de Francia, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día en un teléfono inteligente. En un informe publicado en diciembre, indicó que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años usan teléfonos inteligentes a diario para acceder a internet, y que el 58% de ellos utiliza sus dispositivos para redes sociales.

El informe destacó una serie de efectos perjudiciales derivados del uso de redes sociales, entre ellos la baja autoestima y la exposición a contenido asociado con conductas como la autolesión, el consumo de drogas y el suicidio.

Después de que la Comisión Europea determinó que la versión más reciente del proyecto se solapaba con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que establece normas estrictas destinadas a mantener seguros a los usuarios de internet, los legisladores celebraron negociaciones finales el lunes. Alcanzaron un acuerdo sobre una versión enmendada de la legislación, que luego se presentó a ambas cámaras para una votación final.

Otros países implementan restricciones

La creciente conciencia de los peligros que las redes sociales plantean para los cerebros jóvenes en desarrollo se ha reflejado en una ola de nuevas restricciones a nivel mundial.

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En 2024, Australia se convirtió en el primer país en expulsar de las redes sociales a los menores de 16 años. La ley hace que las plataformas —incluidas TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram— sean responsables de multas de hasta 50 millones de dólares australianos (35 millones de dólares) si no logran impedir que los menores de 16 años tengan cuentas.

En Europa, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció en febrero que el país quiere limitar el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años. Dinamarca y Grecia han dado a conocer planes de prohibiciones para los jóvenes, mientras que el Reino Unido también evalúa medidas similares.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen —la autoridad ejecutiva de la UE—, a principios de este mes pidió que se limite el uso de redes sociales a los niños. Un panel especial de la UE que analiza el tema recomendó prohibir el acceso a los menores de 13 años hasta que las empresas tecnológicas puedan demostrar que sus plataformas son seguras.

Von der Leyen dijo que los niños menores de 3 años no deberían tener ninguna exposición a pantallas. Señaló el desplazamiento infinito como uno de los rasgos “adictivos” que las empresas tecnológicas deben abordar. Es probable que la Comisión Europea presente una propuesta para que los 27 países miembros la consideren en un futuro cercano.