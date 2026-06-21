Francia puso en alerta a los servicios de emergencia y a las fuerzas armadas ante el riesgo de incendios forestales, restringió el consumo de alcohol en la vía pública y canceló algunos eventos deportivos al aire libre para hacer frente a una ola de calor que afecta a partes de Europa. Se han reportado múltiples muertes por ahogamiento.

Cerca de un tercio de Francia está bajo alerta roja por calor el domingo y se espera que las temperaturas alcancen 40 grados Celsius (104º Fahrenheit) el domingo en algunas zonas, en un país donde el aire acondicionado no está muy extendido. El pronóstico para el lunes es aún más caluroso.

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La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de nebulización para refrescar a las multitudes, entre una batería de medidas anunciadas por autoridades nacionales y locales para minimizar los riesgos. Los turistas en Roma buscaban alivio en las fuentes. El País Vasco, en España, canceló algunos eventos deportivos y culturales.

Más de 200,000 personas en toda Europa murieron por causas relacionadas con el calor en los últimos cuatro años y la mayoría de las muertes se podían prevenir, informó este mes la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Se esperan más temperaturas por encima de lo normal este verano, lo que puede provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales.

El cambio climático causado por el ser humano está vinculado al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y las proyecciones de la agencia climática de la ONU dicen que los próximos cinco años deberían pulverizar más récords de calor. Un estudio rápido encontró que el cambio climático causado por el ser humano fue responsable de la muerte de unas 1.500 personas en una ola de calor europea inusualmente temprana el mes pasado.

En este nuevo episodio de calor en Europa, los medios franceses informaron que cuatro niños se ahogaron el sábado.

Las fiestas del solsticio atraen grandes multitudes con calor extremo

La celebración anual del Día de la Música en Francia el domingo es una preocupación particular para las autoridades. La fiesta nacional en el solsticio de verano incluye miles de conciertos en plazas de pueblos, espacios de música electrónica y clubes de París, reúne a las comunidades y atrae cada vez más a visitantes británicos y de otras nacionalidades.

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El gobierno prohibió beber alcohol al aire libre en las zonas bajo “alerta roja” y ordenó a los organizadores de los eventos del Día de la Música limitar el consumo de alcohol para “preservar los servicios de emergencia y permitir que el personal médico se concentre en atender a los más vulnerables”.

Se cancelaron algunos trenes franceses, y la autoridad ferroviaria nacional envió miles de empleados adicionales para hacer frente a posibles problemas, ya que el calor amenazaba con afectar a las vías y los cables eléctricos.

Las autoridades están especialmente preocupadas por las personas que viven en las calles abrasadas por el calor, y por los adultos mayores en residencias de ancianos o aislados en sus hogares. Unas 15,000 personas mayores murieron en una ola de calor en 2003 que provocó una reflexión nacional en Francia.

El gobierno anunció el sábado un refuerzo de la preparación ante incendios forestales y ordenó intensificar la vigilancia de los suministros de agua para los numerosos reactores nucleares de Francia, y ordenó el cierre de 845 escuelas el lune .

España, Italia y Alemania se abrasan mientras los turistas buscan alivio

España inició el verano con gran parte del país en alerta debido a temperaturas que se espera que ronden los 40 ºC (104 ºF), incluso en el interior del País Vasco, una región norteña que normalmente registra temperaturas más frescas.

Las autoridades han suspendido las actividades deportivas y culturales al aire libre en la región. Se espera que la ola de calor abrase España al menos hasta el miércoles.

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En Italia, las autoridades ampliaron los avisos por calor —conocidos en el país como “banderas rojas”— a ocho ciudades el domingo, en el norte y el centro del país. Las temperaturas allí se sitúan en su mayoría sobre los 35 ºC (95 ºF).

En una granja a las afueras de Milán, los propietarios instalaron ventiladores y aspersores para mantener frescas a las vacas. En Roma, los turistas sumergían los brazos y en ocasiones el rostro en las famosas fuentes de la ciudad.

Las tormentas eléctricas también amenazaban a varias regiones.

En Alemania, las temperaturas se disparaban hasta unos 35 ºC. Un hombre de 23 años se ahogó el sábado en un lago cerca de Rheinstetten, en la región suroccidental de Baden-Württemberg, informó la agencia de noticias alemana dpa. Otras tres personas están desaparecidas tras nadar en el río Rin, que tiene fuertes corrientes, dijo a dpa una portavoz de la policía.

La oficina meteorológica británica emitió una advertencia de “calor extremo” para gran parte del sur de Inglaterra y partes de Gales el lunes y el martes, y señaló que las temperaturas podrían superar los 35 ºC. El récord actual para un día de junio es de 35,6 ºC (96 ºF), alcanzado en 1976.

El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, convocó una nueva reunión gubernamental de crisis por el calor el domingo, y ordenó a los ministros del gobierno planificar una mejor adaptación de Francia a las olas de calor en el futuro, incluso “mediante aire acondicionado, si es necesario”.