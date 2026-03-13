Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Una fuerte explosión sacudió una zona de la capital de Irán donde miles de personas se congregaron el viernes para una manifestación anual organizada por el Estado en apoyo a los palestinos y para pedir la desaparición de Israel. Tel Aviv advirtió antes que atacaría la zona, situada en el centro de Teherán.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas. Pero la decisión de seguir adelante con la multitudinaria manifestación, a la que asistieron algunos altos funcionarios del gobierno, y la amenaza de Israel de atacar el área subrayaron la férrea determinación de ambos bandos, casi dos semanas después del inicio de una guerra que ha sacudido la economía mundial y no muestra señales de disminuir.

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Irán ha mantenido sus amplios ataques con misiles y drones contra Israel y los estados vecinos del Golfo, y ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, aun mientras aviones de guerra de Estados Unidos e Israel golpean violentamente objetivos militares y de otro tipo en todo Irán.

Por su parte, el ejército de Estados Unidos confirmó el viernes que los seis tripulantes de un avión cisterna KC-135 estadounidense murieron cuando se estrelló en Irak.

Ante la creciente preocupación mundial por una posible crisis energética, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo cerca de los 100 dólares por barril. Los precios del Brent se han disparado hasta alrededor de 120 dólares por barril y son aproximadamente un 40% más altos que cuando Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero.

En la señal más reciente de inquietud por parte de algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, el canciller alemán Friedrich Merz pidió un “plan convincente” sobre cómo poner fin a la guerra. Habló junto a los primeros ministros de Noruega y Canadá durante ejercicios militares realizados en el país nórdico.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que la guerra terminaría “cuando lo sienta en los huesos”.

Explosión sacude zona de manifestación masiva

La explosión en Teherán sacudió el área de la plaza Ferdowsi al mediodía, donde miles de personas se habían reunido para una manifestación anual del Día de Quds, en la que corearon “muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”.

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Israel había emitido una advertencia en una cuenta de X en idioma farsi para que la gente despejara la zona poco antes de la explosión. Pero pocos iraníes la habrían visto, ya que las autoridades han cerrado casi por completo el servicio de internet desde el inicio de la guerra. Imágenes del lugar mostraban a personas coreando “Dios es el más grande”, mientras el humo se elevaba en la zona.

Más tarde, el ejército israelí publicó un segundo mensaje en farsi, señalando que el jefe del poder judicial de Irán estaba en la manifestación y criticando a Irán por impedir que muchos vieran su advertencia.

El dirigente de línea dura que encabeza el poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni Ejei, daba una entrevista en la televisión estatal desde la manifestación cuando ocurrió el ataque. Sus guardaespaldas lo rodearon, mientras él alzaba el puño y afirmaba que Irán “bajo esta lluvia y estos misiles nunca se retirará”.

El alto funcionario de seguridad Ali Larijani declaró a medios iraníes que cubrían la manifestación que el presunto ataque israelí era una “señal de su desesperación”.

Estados Unidos dice que se han atacado 15,000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra

Israel había anunciado otra oleada de ataques contra infraestructura iraní, y dijo que su fuerza aérea había golpeado más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y sitios de producción de armas.

El ejército israelí indicó que ha atacado más de 7.600 emplazamientos en Irán y más de 1.100 en Líbano durante la guerra. El portavoz, el general de brigada Effie Defrin, afirmó que la fuerza aérea atacó una dirección de inteligencia iraní cuando había altos funcionarios presentes, así como otros centros de mando y sitios de producción y almacenamiento de misiles.

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En Washington, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos, lo que equivale a más de 1.000 al día desde que comenzó la guerra.

También intentó responder a las preocupaciones por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, diciendo a los reporteros: “Lo hemos estado manejando y no hay que preocuparse por ello”.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, añadió que el ejército de Estados Unidos ha “convertido en una prioridad atacar la iniciativa de colocación de minas de Irán”. Irán ha utilizado principalmente misiles y drones para interrumpir el tráfico en la estratégica vía marítima.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió el jueves continuar los ataques y mantener cerrado el estrecho en su primera declaración pública desde que sucedió a su padre, quien murió el primer día de la guerra. Jamenei no ha sido visto en público desde que asumió el liderazgo y difundió un comunicado por escrito.

Hegseth dijo que Jamenei “está herido y probablemente desfigurado”, sin aportar pruebas ni dar más detalles. Israel sospecha que Jamenei resultó herido al inicio de la guerra.

En una publicación en redes sociales horas antes, Trump, señaló: “Miren lo que les pasa hoy a estos miserables desquiciados”, mientras afirmaba que el ejército de Irán había sido diezmado y que sus líderes habían sido “borrados de la faz de la tierra”.

Nuevos ataques iraníes en toda la región

Irán ha respondido con ataques diarios contra instalaciones petroleras y otra infraestructura en la región del Golfo, y el viernes, Arabia Saudí dijo que había derribado casi 50 drones enviados en múltiples oleadas.

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En Omán, dos personas murieron cuando dos drones se estrellaron en una zona industrial de la región de Sohar, informó la Agencia de Noticias de Omán.

Un edificio del Centro Financiero Internacional de Dubái sufrió daños al ser alcanzado por escombros de lo que las autoridades describieron como una “intercepción exitosa”. Dicho centro es una zona económica franca para bancos, operadores de capital y gestores de patrimonio, y alberga exclusivos restaurantes y clubes nocturnos.

Irán dijo a principios de esta semana que atacaría bancos e instituciones financieras, después de que un ataque aéreo alcanzara un banco en Teherán.

El destructor de la Marina de Estados Unidos USS Oscar Austin derribó un misil balístico iraní que fue interceptado sobre Turquía el viernes, confirmó a The Associated Press un funcionario estadounidense. El funcionario, que declaró bajo condición de anonimato para poder hablar sobre operaciones militares en curso, dijo que era la tercera vez en las últimas dos semanas que un destructor de la Marina estadounidense en el Mediterráneo oriental interceptaba un misil iraní en el espacio aéreo turco.

Residentes de la ciudad sureña de Adana informaron haber escuchado una fuerte explosión y sirenas sonando en la base aérea de Incirlik, utilizada por fuerzas de Estados Unidos.

Se intensifican los combates entre Israel y Hezbollah

Al menos ocho personas murieron en un ataque israelí contra la ciudad costera sureña de Sidón, en Líbano, informó el viernes el Ministerio de Salud libanés. Otras nueve resultaron heridas, añadió. La cifra podría aumentar a medida que los rescatistas buscan entre los escombros.

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Más de 773 personas han muerto en Líbano, entre ellas, más de 100 niños y 62 mujeres, en los últimos 10 días de combates entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah respaldado por Irán, según informes del Ministerio de Salud. Más de 1.900 personas han resultado heridas, de acuerdo con el organismo.

Casi 800,000 personas han sido desplazadas internamente, de acuerdo con la agencia de la ONU para los refugiados.

Las autoridades iraníes dicen que más de 1,300 personas han muerto en Irán, e Israel ha reportado 12 fallecidos. Estados Unidos ha perdido al menos 13 soldados, mientras que otros ocho han sufrido heridas graves.

En el norte de Israel, casi 60 personas resultaron heridas después de que Hezbollah dijera que disparó varias andanadas de cohetes hacia la zona y contra tropas israelíes en el sur de Líbano. Casi todas las lesiones fueron descritas como muy leves.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que los ataques hasta ahora eran “solo el comienzo” y advirtió que el gobierno de Líbano “pagará un precio cada vez mayor por el daño a la infraestructura nacional libanesa utilizada por Hezbollah”.

Se confirma la muerte de los seis tripulantes de un avión cisterna de Estados Unidos

El Comando Central de Estados Unidos dijo que la caída del KC-135 en Irak, en la que murieron los seis aviadores, no estuvo relacionado con fuego amigo ni hostil, y que participaron dos aeronaves, incluida una que aterrizó sin problemas.

El KC-135 es la cuarta aeronave cuya caída se ha reconocido públicamente como parte de las operaciones del ejército de Estados Unidos contra Irán. La semana pasada, tres cazas estadounidenses fueron derribados por error por fuego amigo kuwaití.