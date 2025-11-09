Un fuerte sismo sacudió el norte de Japón el domingo por la tarde, seguido de varios temblores secundarios, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Tras el terremoto, se emitió un aviso de tsunami, que fue desactivado aproximadamente tres horas después, aunque las autoridades advirtieron que podrían producirse réplicas del sismo en los próximos días.

El temblor, con una magnitud preliminar de 6.7, ocurrió frente a la costa de la prefectura de Iwate, a una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas) bajo el mar, alrededor de las 5:00 p.m. hora local. No se reportaron heridos ni daños inmediatos, y las dos plantas de energía nuclear cercanas no presentaron anomalías.

Según una investigación preliminar, se detectó un tsunami de aproximadamente 10 centímetros (4 pulgadas) en la ciudad de Ofunato, así como en los puertos de Ominato, Miyako y Kamaishi, y posteriormente olas de hasta 20 centímetros (8 pulgadas) en la zona costera de Kuji. Las olas en Ofunato también alcanzaron los 20 centímetros. La Agencia Meteorológica advirtió que los tsunamis posteriores a un sismo pueden continuar durante horas, golpeando la costa repetidamente y aumentando de tamaño en algunos casos.

Mientras la alerta estaba en vigor, se recomendó a la población mantenerse alejada del océano y las zonas costeras. Aunque la alerta de tsunami se levantó después de tres horas, la agencia informó que la región permanecerá en riesgo de fuertes sismos durante aproximadamente una semana, con especial atención a los próximos dos o tres días.