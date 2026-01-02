Ciudad de México. La Alcaldía de Benito Juárez, en Ciudad de México, informó este viernes de la muerte de un hombre de 60 años durante la evacuación del sismo de magnitud 6.5 en la escala Richter que se registró a las 7:58 hora local (13:58 GMT) en el país.

“Durante la evacuación por el sismo registrado esta mañana, el hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento”, informaron las autoridades en un comunicado.

Además precisaron que tras el accidente, ocurrido en dicha demarcación, el personal de seguridad del edificio solicitó los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudió una unidad del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

“Los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales”, reportó el documento tras señalar que el caso fue tomado por las autoridades correspondientes sin dar a conocer la identidad de la víctima.

El sismo de esta mañana tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la Ciudad de México, aunque aún no se reportan daños materiales.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tras activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene el reporte al momento de “12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias (barrios)”.

Asimismo, dijo que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

Restablecen servicio eléctrico

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que tras el movimiento telúrico activó su Sistema de Atención de Emergencias para realizar la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica.

“A las 10:30 horas (16:30 GMT), se ha restablecido del 75.93% de usuarios afectados en los estados de Guerrero, Ciudad de México y Estado de México. No se identifican daños en la infraestructura de las centrales generadoras de CFE”, apuntó la dependencia.

Precisó que para la atención del evento se dispusieron 354 trabajadores electricistas, 79 grúas, 138 vehículos. Se continúan las inspecciones y los trabajos para recuperar el 100 % de usuarios afectados.