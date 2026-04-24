A un mes de cumplir los 23 años, dos hermanos gemelos idénticos murieron por una doble electrocución, en Italia.

Según reportó The Sun, los jóvenes, Francesco y Giacomo Fierloni, fueron encontrados fundidos en un abrazo, entre hierba alta, al pie de un terraplén.

“Francesco y Giacomo eran nuestra fuerza, nuestro presente y nuestro futuro”, lamentaron sus padres, de acuerdo a lo que reportó The Sun.

Los hermanos trabajaban en el negocio de calefacción y fontanería de su padre. Dedicaban su tiempo libre a cuidar de pájaros.

“Nacieron juntos y se fueron juntos, unidos por un vínculo que trascendía la hermandad”, dijeron.

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¿Qué pasó?

El accidente ocurrió mientras los hermanos, originarios de Magione, entrenaban palomas previo a la temporada de caza.

El periódico británico informó que, tal parece, una paloma se posó sobre cables de unos 20,000 voltios, suspendidos a unos 10 metros del suelo.

En un intento por bajar al ave, uno de los gemelos usó una pértiga de fibra de carbono, comúnmente utilizada en la caza.

Posiblemente tocó accidentalmente los cables con corriente, percance que le provocó la muerte al instante. Su hermano corrió a ayudar, pero también falleció.

No regresaron a su hogar y tampoco contestaban sus teléfonos, preocupando a su padre, Giorgio.

Girgio y el tío de los gemelos los localizaron y, desafortunadamente, los encontraron muertos, abrazados.

The Sun indicó que, aunque los paramédicos acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlos, no pudieron salvar a ninguno de los dos.

“Eran dos jóvenes excepcionales que trabajaban con gran dedicación y siempre fueron extremadamente amables. Es una tragedia muy difícil de asimilar”, subrayó el alcalde Massimo Lagetti, que conocía personalmente a los dos jóvenes.

Se ha iniciado una investigación para determinar con exactitud cómo se produjo el fatal accidente.