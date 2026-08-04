A unos 30 kilómetros de París, un antiguo parque de atracciones podría tener una segunda oportunidad de la mano de uno de los universos más populares del anime.

Francia y Arabia Saudita negocian la posible construcción de un gran complejo de entretenimiento en los terrenos donde funcionó Mirapolis, con un proyecto inspirado en ‘Dragon Ball‘ entre sus principales atractivos.

La iniciativa todavía no está confirmada oficialmente. Según información difundida por Politico y Le Parisien, el Elíseo lleva varios meses conversando con Qiddiya Investment Company, compañía vinculada al fondo soberano saudí PIF, para explorar una millonaria inversión en turismo y entretenimiento.

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El terreno que podría recibir a ‘Goku’

El lugar que se estudia está en Courdimanche, cerca de Cergy, en la región de Val-d’Oise. Allí abrió sus puertas Mirapolis en 1987, un parque que llegó a ser conocido por la enorme estatua de Gargantúa que dominaba el complejo.

Sin embargo, el proyecto tuvo una corta vida. Las dificultades financieras, los problemas de gestión y una afluencia de visitantes insuficiente llevaron a su cierre en 1991, apenas cuatro años después de su inauguración.

Ahora, los inversores saudíes contemplan transformar ese espacio en un nuevo complejo de ocio que podría incluir atracciones, hoteles y restaurantes. La inversión alcanzaría varios miles de millones de euros, aunque todavía no se conocen las cifras definitivas.

La ubicación, además, ofrece conexión con la línea A del RER a través de Cergy-le-Haut. Un proyecto de esta magnitud también implicaría resolver aspectos relacionados con el transporte, las vías de acceso y la organización del territorio.

El modelo de ‘Dragon Ball’ que ya prepara Arabia Saudita

La posible propuesta francesa tendría como referencia el parque de ‘Dragon Ball‘ que Qiddiya desarrolla actualmente cerca de Riad, en Arabia Saudita, junto con Toei Animation.

Ese recinto tendrá más de 500,000 metros cuadrados y estará dividido en siete zonas inspiradas en diferentes escenarios de la saga. Entre ellas se encuentran la Kame House, Capsule Corporation y el planeta de Beerus.

El proyecto contempla más de 30 atracciones y una de sus estructuras más llamativas será una montaña rusa integrada en un Shenron de unos 70 metros de altura.

Esto no significa que el futuro parque francés vaya a replicar esas características. Su extensión, atracciones, financiación y calendario aún no han sido definidos públicamente.