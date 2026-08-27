El rey Harald V de Noruega, de 89 años, atraviesa el momento más delicado de su salud desde que fue hospitalizado hace casi dos semanas. La Casa Real informó este jueves que el monarca ha empeorado y que su condición es “muy grave”, lo que llevó a sus familiares más cercanos a permanecer a su lado en el hospital.

En un breve comunicado oficial, el Palacio Real confirmó que “la salud de Su Majestad el Rey ha empeorado” y describió su estado como muy grave. Tras el anuncio, la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon cancelaron todos sus compromisos oficiales para acompañarlo en el Hospital Universitario de Oslo.

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Harald V fue ingresado inicialmente el 17 de agosto debido a complicaciones derivadas del tratamiento con cortisona que recibía por una anemia hemolítica, un trastorno en el que los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que el cuerpo puede producirlos. El tratamiento provocó una acumulación de líquidos y, posteriormente, desarrolló una infección bacteriana en la sangre, por la que ha recibido antibióticos.

Aunque en días anteriores el Palacio había informado que respondía al tratamiento, este jueves confirmó un deterioro significativo de su condición.

Su reinado

Harald V ocupa el trono de Noruega desde 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olav V. Es el monarca en funciones de mayor edad de Europa y, en los últimos años, ha enfrentado diversos problemas de salud, entre ellos cirugías cardíacas, infecciones y otras hospitalizaciones.

Mientras el rey permanece hospitalizado, el príncipe heredero Haakon continúa ejerciendo como regente, asumiendo las funciones oficiales de la Corona.