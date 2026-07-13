La segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina, celebrada este lunes en Bruselas y en la que participaron 65 países e instituciones, incluida España, logró recaudar cerca de 900 millones de euros para ayudar a la reconstrucción de Gaza.

Al encuentro, el segundo tras la primera cita celebrada en noviembre de 2025, asistió asimismo el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa.

“Hemos presentado el importante progreso realizado en la agencia institucional, que refleja el compromiso para reforzar la gobernanza y preparar la institución para el Estado de Palestina”, dijo Mustafa en rueda de prensa al término de la reunión.

Se refirió así a la implementación de una agenda de reformas que incluye los sectores fiscal y de gasto público, la gobernanza pública, la digitalización de los servicios públicos o en las redes de gestión de agua y electricidad.

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Mustafa agradeció el apoyo de los socios y el dinero comprometido y subrayó la importancia de que Israel se retire de los territorios palestinos ocupados, para que pueda empezar de verdad la recuperación.

Los cerca de 900 millones recaudados fueron adelantados en la mañana del lunes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Es reconfortante ver el éxito de nuestra segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina celebrada hoy, con la participación de 65 países e instituciones. Hemos recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana en Gaza”, dijo Von der Leyen en una red social.

La reunión concluyó con dos resultados concretos: un aumento de los compromisos financieros a través del mecanismo PEGASE, el instrumento que canaliza la ayuda al pueblo y gobierno palestino, y el lanzamiento de la iniciativa ‘Equipo Gaza’, que incluye apoyo financiero y para acciones de recuperación y en la que también participan la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La presidenta del Ejecutivo comunitario añadió que la iniciativa del ‘Equipo Gaza’ fue apoyada por España, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania, Noruega, Finlandia, Italia, Países Bajos, Francia, Japón, Suiza, Suecia y Bélgica.

Otros países expresaron interés en sumarse, como Australia, Irlanda o Canadá, dijo por su parte, la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

La ayuda centrará en restaurar servicios e infraestructuras críticas, entre otros objetivos, indicó Suica, que precisó hoy que “no se trata solo de dinero”, sino de “las reformas en la Autoridad Palestina”.

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“Queremos saber en qué punto están, y esa es una parte de la historia. La otra parte es cómo iniciar la recuperación temprana, y por eso empezamos a comprometer fondos”, añadió.

En ese contexto, precisó que los donantes no tienen “proyecciones” sino “una evaluación rápida” llevada a cabo por el Banco Mundial y la Comisión que asciende a 70,000 millones de euros y precisó que se trata de “un proyecto a largo plazo” y que esto es “solo el comienzo”.

Aunque consideró importante mostrar la disposición de los donantes, subrayó que hace falta “el desarme de Hamás para poder iniciar una recuperación adecuada”.

La comisaria europea de Preparación de Crisis, Hadja Lahbib, indicó por su parte este lunes que la situación humanitaria en Gaza “es insoportable” y que mucha infraestructura “está a punto de colapsar”.

“Los hospitales y los sistemas de agua y saneamiento están al borde del colapso. La gente carece de lo más básico para sobrevivir. El personal internacional trabaja en condiciones imposibles y ya no puede desplegarse sobre el terreno debido a los nuevos procedimientos y a los nuevos requisitos de registro. Los alimentos, el agua y los suministros médicos quedan bloqueados por la apertura y el cierre de los pasos fronterizos”, lamentó.

Subrayó además que lleva más de un año intentando resolver la falta de acceso a Gaza.

“Debemos tener la posibilidad de reabrir nuestra oficina”, dijo Lahbib, que precisó que hasta la fecha no ha recibido “ninguna respuesta, ni positiva ni negativa” a esa petición y criticó la “clara falta de voluntad política y de compromiso por parte de las autoridades israelíes”.

A la reunión asistieron, por primera vez, el Alto Representante de la Junta para la Paz, Nikolay Mladenov, y el jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza, Ali Shaath.