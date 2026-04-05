Los grupos de ayuda humanitaria advierten de que la guerra en Oriente Medio ha puesto en peligro su capacidad para hacer llegar alimentos y medicinas a millones de personas necesitadas en todo el mundo, y que el sufrimiento se agravará si continúa la violencia.

El conflicto no sólo ha cortado rutas marítimas vitales, creando una crisis energética mundial, sino que también está perturbando las cadenas de suministro de los grupos de ayuda, obligándoles a utilizar rutas más costosas y lentas.

Vías clave como el Estrecho de Ormuz han quedado cerradas y las rutas desde centros estratégicos como Dubai, Doha y Abu Dhabi también se han visto afectadas. Los costes de transporte se han disparado con el aumento de las tarifas del combustible y los seguros, lo que significa que se pueden entregar menos suministros con la misma cantidad de dinero.

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El Programa Mundial de Alimentos dice que tiene decenas de miles de toneladas métricas de alimentos muy retrasadas en tránsito. El Comité Internacional de Rescate tiene 130,000 dólares en productos farmacéuticos destinados a un Sudán asolado por la guerra varados en Dubai y casi 670 cajas de alimentos terapéuticos destinados a niños gravemente desnutridos de Somalia varados en la India. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha retrasado el envío de material a 16 países.

Los fuertes recortes estadounidenses a la ayuda exterior ya habían perjudicado a muchos grupos de ayuda, que afirman que la guerra está agravando el problema.

Las Naciones Unidas afirman que se trata de la mayor interrupción de la cadena de suministro desde el COVID, con un aumento de hasta el 20% en los costes de los envíos y retrasos al desviarse las mercancías. Y la guerra está creando nuevas emergencias, como en Irán, y también en Líbano, donde al menos un millón de personas se han visto desplazadas.

“La guerra contra Irán y la interrupción del estrecho de Ormuz corren el riesgo de llevar las operaciones humanitarias más allá de sus límites”, declaró Madiha Raza, directora asociada de asuntos públicos y comunicaciones para África del Comité Internacional de Rescate.

Incluso cuando cesen los combates, la conmoción en las cadenas de suministro mundiales podría seguir retrasando la ayuda vital durante meses, afirmó.

Rutas más largas y costosas.

La guerra ha obligado a las organizaciones a encontrar nuevas formas de transportar mercancías, algunas de ellas evitando el Estrecho de Ormuz y el Canal de Suez y desviando los buques por África, lo que añade semanas a la entrega.

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Otros utilizan un híbrido de métodos, que incluyen tierra, mar y aire, lo que aumenta los costes.

Jean-Cedric Meeus, jefe de transporte y logística mundial de UNICEF, dijo que su agencia está utilizando una mezcla de rutas terrestres y aéreas para enviar vacunas a Nigeria e Irán con el fin de que lleguen a tiempo para las campañas de vacunación, pero los costes se han disparado.

Antes de la guerra, UNICEF enviaba las vacunas a Irán por avión directamente desde los proveedores de todo el mundo. Ahora las envía por avión a Turquía y las conduce hasta Irán, lo que ha incrementado los costes en un 20% y ha añadido 10 días al plazo de entrega, explicó.

Save the Children International, que normalmente enviaba suministros por vía marítima desde Dubai a Port Sudan, ahora tendrá que transportarlos en camión desde Dubai a través de Arabia Saudí y luego en barcaza a través del Mar Rojo. La ruta añade 10 días y aumenta los costes alrededor de un 25%, en un momento en que más de 19 millones de sudaneses se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. El retraso hace que más de 90 centros de atención primaria de salud de todo Sudán corran el riesgo de quedarse sin medicamentos esenciales.

El aumento de los precios también significa que las organizaciones tienen que elegir a qué dar prioridad.

“Al final, o se sacrifica el número de niños a los que se atiende... o se sacrifica el número de artículos que se pueden comprar”, afirmó Janti Soeripto, presidenta de Save the Children para Estados Unidos. El grupo dijo que tiene reservas en los países en los que trabaja, pero que algunas de ellas podrían agotarse en cuestión de semanas.

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El aumento de los costes también está afectando a la capacidad de las personas para buscar ayuda dentro de sus países.

Médicos Sin Fronteras afirma que el aumento de los precios del combustible en Somalia -donde unos 6,5 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda- ha disparado los costes de transporte y alimentación, dificultando la atención sanitaria. En Nigeria, el IRC afirma que los precios del combustible han subido un 50% y las clínicas tienen dificultades para abastecerse de equipos, como generadores, y los equipos sanitarios móviles han reducido sus operaciones.

La crisis del hambre podría agravarse

Una de las mayores preocupaciones es el impacto que la guerra tendrá en el hambre mundial.

El PMA advierte que si el conflicto continúa hasta junio, 45 millones de personas más padecerán hambre aguda, que se sumarán a los casi 320 millones de personas que pasan hambre en todo el mundo.

Alrededor del 30% de los fertilizantes del mundo pasan por el estrecho de Ormuz y, con la próxima temporada de siembra en zonas como África Oriental y Asia Meridional, los pequeños agricultores de los países pobres se verán muy afectados. Según las organizaciones humanitarias, Sudán importa más de la mitad de sus fertilizantes del Golfo y Kenia aproximadamente el 40%.

El Secretario General de la ONU ha creado un grupo de trabajo para facilitar el comercio de fertilizantes, siguiendo el modelo de la Iniciativa de Granos del Mar Negro. Pero los grupos de ayuda dicen que no será suficiente. Si no hay un alto el fuego, los gobiernos deben proporcionar más fondos para que las organizaciones puedan responder al aumento de los costes, afirman.

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Los expertos en ayuda humanitaria afirman que la respuesta internacional para financiar la ayuda ha sido más lenta durante esta guerra que en conflictos anteriores como el de Ucrania, lo que podría reflejar la creciente presión para invertir en seguridad en lugar de en ayuda en un momento en el que el mundo está sumido en la confusión.

“Están tomando decisiones difíciles entre la seguridad de la defensa y la ayuda humanitaria”, afirmó Sam Vigersky, miembro de asuntos internacionales del Consejo de Relaciones Exteriores, que ha escrito sobre el impacto de la guerra en la ayuda.

Dijo que cuando EE.UU. entra en guerra, normalmente tiene disposiciones para la ayuda, pero no ha estado “activando” esas disposiciones. “No es una cuestión de capacidad, es una decisión política”, afirmó.

Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado estadounidense, afirmó que Estados Unidos ha sido el “país más generoso del mundo” en lo que se refiere a ayuda humanitaria.

El Departamento ha comunicado que va a destinar otros 50 millones de dólares a ayuda de emergencia para el Líbano, incluido el Programa Mundial de Alimentos, y que colaborará estrechamente con las Naciones Unidas y otros organismos para hacer frente a las necesidades humanitarias.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.