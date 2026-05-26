Jonathan Andic renunció como vicepresidente de la empresa de moda Mango mientras enfrenta una investigación relacionada con la muerte de su padre, el fundador de la compañía, Isak Andic, ocurrida en diciembre de 2024 en España.

De acuerdo con The Guardian, Jonathan publicó una carta abierta el martes 26 de mayo en la que rechazó las sospechas en su contra y calificó las acusaciones como “infundadas”. En el documento aseguró que las versiones que lo señalan “no tienen ninguna relación con la realidad”, aunque admitió que demostrarlo requerirá tiempo y esfuerzo.

La muerte de Isak Andic ocurrió mientras padre e hijo realizaban una caminata en las montañas de Montserrat, cerca de Barcelona. El empresario, de 71 años, cayó aproximadamente 100 metros desde un acantilado.

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Inicialmente, las autoridades españolas consideraron el caso como un accidente. Según reportó el diario español El Mundo, los investigadores atribuyeron algunas inconsistencias en el relato de Jonathan al impacto emocional provocado por la tragedia.

Jonathan declaró en aquel momento que caminaba unos pasos delante de su padre y que se percató del accidente luego de escuchar el sonido de piedras golpeando el suelo.

La investigación fue archivada en enero de 2025 debido a la falta de pruebas. Ese mismo mes, Jonathan asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo de la empresa matriz de Mango, según The Guardian.

Sin embargo, meses más tarde, las autoridades retomaron el análisis del caso y comenzaron a examinar nuevamente las circunstancias de la caída. La semana pasada, un juez señaló que existían indicios de que la muerte podría no haber sido accidental y sostuvo que Jonathan “habría desempeñado un papel activo y premeditado”, de acuerdo con The Guardian.

En la carta difundida esta semana, Jonathan también habló sobre la relación que mantenía con su padre.

“Compartimos muchos momentos felices, preciados y amorosos juntos. Como ocurre en muchas familias, también hemos enfrentado tiempos difíciles y desafiantes, que hemos superado con gran esfuerzo, generosidad y apoyo”, escribió.

La revista PEOPLE indicó que contactó a Mango Fashion Group para obtener una reacción oficial sobre el caso, aunque hasta el momento no había recibido respuesta.