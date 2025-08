La policía de Haití arrestó a un exsenador que enfrenta cargos de conspirar contra el Estado y financiar organizaciones criminales por presuntamente apoyar a pandillas.

Nenel Cassy fue detenido el sábado en un restaurante en Petionville, un distrito de clase alta de la capital Puerto Príncipe, informó la Policía Nacional de Haití en Facebook. La policía compartió fotos del exsenador esposado, junto a agentes fuertemente armados que portaban pasamontañas.

Los arrestos de altos funcionarios son inusuales en Haití, donde el gobierno también pasa apuros para recuperar el control de vecindarios y aldeas que han sido tomadas por pandillas.

En 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Cassy como un actor corrupto. En febrero, la policía de Haití lo acusó de respaldar a pandilleros que lanzaron ataques mortales en Kenscoff, un vecindario ubicado a 6 millas de Puerto Príncipe, en el que vive gran parte de la élite del país. Kenscoff se había salvado en gran medida de la violencia de las pandillas hasta los ataques de febrero, en los que docenas de personas murieron. Ahora el barrio está siendo atacado por pandilleros que intentan quitarle más territorio al gobierno de Haití.

PUBLICIDAD

El domingo, el alcalde de Kenscoff, Massillon Jean, le dijo a The Associated Press que hombres armados secuestraron a nueve trabajadores de un orfanato de ese barrio, incluido un extranjero cuya nacionalidad no ha sido confirmada. Jean indicó que el ataque ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada.

El orfanato que fue atacado el domingo es administrado por Nuestros Pequeños Hermanos, una organización internacional de beneficencia con oficinas en México y Francia, también conocida como NPH. Alberga a más de 240 niños, según el sitio web de la organización.

En un comunicado publicado el domingo, NPH indicó que siete miembros del personal y un joven fueron secuestrados de su hogar en Kenscoff para niños vulnerables y en riesgo.

La organización confirmó que uno de los miembros del personal secuestrados es un extranjero, cuya identidad y nacionalidad no serán dadas a conocer por razones de seguridad. NPH también informó que dos hospitales que administra en Haití estarán cerrados hasta que las personas secuestradas de su orfanato hayan sido liberadas de manera segura.

Según Naciones Unidas, las pandillas controlan el 90% de la capital de Haití, y en los últimos meses han estado lanzando ataques en comunidades que solían estar en paz.

Según la ONU, el año pasado más de 5,600 personas fueron asesinadas en el país caribeño, y la violencia de las pandillas ha dejado a más de un millón de personas sin hogar en los últimos años. El organismo internacional registró 185 víctimas de secuestro en Haití entre abril y junio de 2025, y señaló que las pandillas cometen este crimen para “subyugar” a las personas en áreas que están bajo su control.