CIUDAD DE MÉXICO. Las autoridades mexicanas trabajaban el viernes para identificar cuatro cuerpos hallados en las afueras de la Ciudad de México como parte de la búsqueda de un matrimonio que desapareció en mayo mientras residía en Chicago y México.

Un funcionario de la Fiscalía del Estado de México, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, indicó que su departamento localizó los cuerpos en respuesta a una solicitud de asistencia de los investigadores de la capital.

La Fiscalía de la Ciudad de México investigaba la desaparición en mayo del matrimonio, Zafar Padamese Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, en la zona sur de la capital, y había realizado arrestos relacionados con el caso.

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Mawani e Hidalgo Ortiz vivían en Chicago y la Ciudad de México, según Cate Taylor, portavoz de la familia de Mawani. NBC News Chicago informó a finales de mayo que los hombres estaban pasando tiempo en México cuidando a la madre de Mawani. El medio también informó de retiros inusuales de las cuentas bancarias de la pareja.

Según el boletín oficial de personas desaparecidas del gobierno federal, Mawani tiene 56 años y es ciudadano estadounidense. El boletín de Hidalgo Ortiz, emitido por las autoridades de la Ciudad de México, indica que también tiene 56 años. No especifica su nacionalidad, pero señala que estaba con Mawani cuando desaparecieron al sur de la Ciudad de México, a unos 50 kilómetros (31 millas) al este de las montañas del Parque Nacional La Marquesa.

La Fiscalía de la Ciudad de México no ha divulgado detalles sobre el caso. La Embajada de Estados Unidos en México declaró estar al tanto del caso en un breve mensaje a AP, pero no ofreció más detalles. La familia ha tenido representantes en la Ciudad de México colaborando con las autoridades, dijo Taylor.

Más de 135,000 personas están desaparecidas en México como consecuencia de la violencia criminal, según los datos federales más recientes. El número de personas desaparecidas sigue aumentando, a pesar de que las cifras de homicidios han disminuido drásticamente desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo en 2024.

Un total de 977 personas fueron reportadas como desaparecidas en México durante el mes de mayo, según el registro oficial de personas desaparecidas del país.

En los últimos días, grupos de familiares han organizado protestas mientras México es coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA. Exigen mayor atención al problema y más recursos para las búsquedas, que generalmente son lideradas por los propios familiares. Una de sus quejas recurrentes es que las autoridades actúan con mayor rapidez cuando las personas desaparecidas son extranjeras.